Macron tente la «remontada» dans l’affaire Benalla

Le président Emmanuel Macron est sorti de son silence dans l’affaire Benalla. Méthodiquement, il déroule sa contre-attaque pour tenter la «remontada», à l’image du Barça l’an passé qui, battu 4-0 par le PSG à Paris, s’était qualifié en remportant 6-1 le match retour en Ligue des champions. Car le président français, qui aime à filer la métaphore footballistique, a encaissé une série de buts depuis la diffusion de la vidéo montrant son responsable des déplacements Alexandre Benalla en train de tabasser un couple de manifestants du 1er-Mai. Les auditions de hauts fonctionnaires et du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb devant les commissions d’enquête parlementaires n’ont convaincu personne. Un seul élément en est ressorti: les responsabilités de cette affaire remontent directement à l’Élysée.

Le président Macron a donc repris la balle au bond, après avoir gardé le silence pendant six jours, afin, sans doute, de savoir dans quel sens le vent allait tourner. Le début de sa contre-offensive – qui est loin d’être terminée – se décompose en trois étapes d’intensité croissante.

1re étape, mardi 24 juillet

Emmanuel Macron s’invite, à la surprise générale, à la Maison de l’Amérique latine à Paris où les députés de La République en marche (LREM) fêtent la fin de la session parlementaire. Sous les vivats des siens, le président prend un ton belliqueux: «S’ils cherchent un responsable, c’est moi et moi seul! C’est moi qui ai fait confiance à Alexandre Benalla. C’est moi qui ai confirmé sa sanction (…)» D’une part, Macron cherche à désamorcer les effets négatifs causés par les auditions de ses subordonnés. D’autre part, il ressoude derrière lui sa majorité, déboussolée par la séquence «silence». Bien entendu, ses propos ont été aussitôt diffusés tous azimuts.

2e étape, mercredi 25 juillet

Le chef de l’État profite d’un déplacement dans les Hautes-Pyrénées pour s’adresser directement à des téléreporters: «Vous avez dit ces derniers jours beaucoup de bêtises sur les salaires (ndlr: perçus par Benalla), sur ses avantages. Tout cela était faux.» Il réitère sa responsabilité en évoquant un peu plus la personnalité de son conseiller: «Je suis fier de l’avoir embauché à l’Élysée, en raison de son dévouement et de son parcours différent.» En effet, dans l’entourage direct de Macron, Alexandre Benalla est le seul à n’être ni énarque ni issu de l’administration préfectorale. En revanche, le président reconnaît que son conseiller a commis «une faute réelle, grave». Auparavant, Emmanuel Macron avait dit son sentiment «d’avoir été trahi» et «déçu» par les agissements du conseiller.

3e étape, jeudi 26 juillet

«Lancé» la veille par son ex-patron, Benalla tient sa partie à son tour. Dans une longue interview au «Monde», il admet d’emblée avoir «commis une grosse bêtise» et même «une faute» et comprend fort bien qu’Emmanuel Macron éprouve le sentiment d’avoir été trahi. Cela dit, il relativise la portée de ses actes lors du 1er-Mai. Il admet aussi avoir participé à la conception de la future direction de la sécurité de la présidence, projet qui faisait l’objet de l’opposition du Ministère de l’intérieur. Il accuse d’ailleurs «des politiques et des policiers» d’avoir monté son affaire en épingle: «Les gens qui ont sorti cette information sont d’un niveau important.» Toutefois, il dédouane le ministre Gérard Collomb. Pour Benalla, il s’agissait en premier lieu d’atteindre le président en attaquant son «maillon faible», tout en faisant d’une pierre deux coups en se débarrassant d’un conseiller trop encombrant.

Cette contre-offensive de Macron n’a pas refroidi les esprits parlementaires. Le chef du groupe Les Républicains (LR) Christian Jacob a déposé, hier soir, une motion de censure contre le gouvernement. De plus, le corapporteur de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé (LR), a suspendu sa participation à cette commission devenue, selon lui, «une parodie». (TDG)