Macron élabore avec prudence l'ambitieuse réforme des retraites

Nous sommes bien placés en Suisse pour savoir qu’une réforme des retraites n’est pas facile à faire passer. Et si le gouvernement français a l’avantage de ne pas être soumis au référendum populaire, le peuple a la fâcheuse habitude de descendre dans la rue quand il n’est pas content. Sa colère peut coûter cher – en 1991 déjà, l’ancien premier ministre Michel Rocard constatait: «Avec la réforme des retraites, il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements…»

Pourtant, pas de quoi faire reculer Emmanuel Macron qui, dans son programme, tout en promettant de maintenir l’âge de la retraite à 62 ans, avait annoncé une réforme «systémique». Entendez par là une modification profonde du système, pas une réformette d’ajustement. Il voulait une réforme ambitieuse qui mette de la clarté dans un système opaque où les salariés du privé n’ont pas le même calcul de rente que ceux du secteur public, où le régime de base (15 millions de retraités actuellement) est complété par 42 régimes spéciaux (3 millions de retraités) liés au danger du travail – les militaires ou les policiers –, mais aussi à une pénibilité réelle ou supposée, car on y trouve aussi bien les cheminots que les électriciens d’EDF, les clercs de notaire ou les employés de l’Opéra de Paris…

«Mêmes droits pour tous»

Au nom de la clarté et de la justice, Emmanuel Macron avait résumé ses intentions en une formule: «Chaque euro cotisé doit donner lieu aux mêmes droits pour tous.»

Voilà pour le slogan. Pour le reste, il avait chargé en janvier 2018 Jean-Paul Delevoye (72 ans), un politicien blanchi sous le harnais et déjà auteur d’une réforme des retraites sous le gouvernement Fillon il y a quinze ans, de présenter un rapport. Delevoye était censé le faire en neuf mois, il en a mis dix-huit; la loi devait passer au parlement avant l’été 2019, elle n’est toujours pas prête. On n’en connaît à vrai dire que les grandes lignes, et les consultations abondantes que Jean-Paul Delevoye a multipliées ne sont pas achevées: cette fin de semaine, le premier ministre recevait les représentants syndicaux et du patronat avant de lancer une «concertation citoyenne» dont les modalités ne sont pas encore fixées…

Pourquoi tant de précautions? D’abord parce que la matière est explosive, ensuite parce que le président Macron, depuis l’épisode des «gilets jaunes», entend appliquer une méthode gouvernementale moins verticale et autoritaire. De la concertation citoyenne sur la réforme des retraites, il n’attend rien de moins qu’elle «incarne le changement de méthode».

Fini les statuts spéciaux

Les grands axes de la réforme prévoient l’abolition des statuts spéciaux et une méthode de calcul basée sur les points cotisés tout au long de la carrière. Fini le système actuel où la rente des fonctionnaires est calculée sur les salaires des six derniers mois tandis que celle des salariés du privé l’est sur les 25 meilleures années. Là, tout le monde serait à la même enseigne.

L’âge de la retraite reste officiellement à 62 ans, bien qu’en réalité, déjà aujourd’hui, l’âge de retraite moyen est dans les faits à 63,5 ans étant donné l’obligation de remplir un nombre fixe de trimestres pour toucher une rente pleine. Le rapport Delevoye rendait ces 62 ans encore plus théoriques puisqu’il prévoyait un «âge d’équilibre» à 64 ans, avant lequel on aurait subi une décote de 5% par année, et au-delà duquel on aurait touché un bonus. Ce système, qui consistait à officieusement élever l’âge de la retraite à 64 ans, était un chiffon rouge pour tous les syndicats, y compris la modérée CFDT.

Pour gagner l’appui de Laurent Berger, le très influent secrétaire général de la CFDT, le président Macron a indiqué qu’il était prêt à sacrifier l’âge pivot de 64 ans au profit d’un allongement de la durée de cotisation, mécanisme déjà prévu dans le système actuel (aujourd’hui 43 ans).

Qui perd, qui gagne? C’est la question la plus importante mais la réponse est impossible à donner tant qu’une multitude de points de «détail» ne seront pas tranchés. Dans l’esprit du rapport Delevoye, les petites rentes, les familles nombreuses ou les femmes avec des carrières irrégulières devraient y gagner. En revanche, les cadres ou les étudiants qui entrent tard dans la vie professionnelle y perdraient, de même que la multitude de bénéficiaires de statuts spéciaux.

Ces prochains jours, les manifestations vont commencer: d’abord la RATP, puis les avocats, ensuite FO, la CGT… Tous manifestent séparément car ils ne s’accordent pas sur leurs revendications. C’est pour l’instant la force du gouvernement, qui prône une réforme de «l’équité» face à des adversaires divisés. Mais quand le projet détaillé tombera, sans doute l’an prochain après les élections municipales, chacun fera ses comptes. Et là, la lutte décisive s’engagera…