Macron doit redescendre sur terre pour répondre à la colère

Samedi en France, que ce soit à Paris, Bordeaux ou Toulouse, les scènes de violence en marge des manifestations de «gilets jaunes» ont bel et bien eu lieu, de nombreuses destructions sont à regretter, mais il n’y a pas eu les débordements incontrôlés de la semaine précédente et, surtout, il n’y a pas eu les morts que beaucoup, à commencer par le gouvernement, craignaient. Selon les derniers chiffres publiés dimanche par le Ministère de l’intérieur, la mobilisation est pourtant restée soutenue – 136 000 manifestants dans l’ensemble du pays, soit autant qu’une semaine auparavant – mais la police, par ses interventions rapides et près de 2000 interpellations, n’a paru à aucun moment débordée.

En somme, pour la première fois depuis le début du mouvement des «gilets jaunes», samedi 17 novembre, le gouvernement a donné l’impression de contenir la progression de la violence et de ne plus être systématiquement dépassé ou contraint de courir après les événements. Sera-t-il pour autant capable de reprendre la main et de désamorcer une colère qui, pour l’instant, ne faiblit pas? C’est l’enjeu de ces prochains jours, car tout repose désormais sur les épaules d’Emmanuel Macron. Il doit parler, il ne peut plus différer comme il le fait depuis des semaines la réponse qu’il doit donner directement aux «gilets jaunes».

La semaine passée encore, le président français s’était cloîtré dans un silence absolu. Sans doute conscient, et probablement à juste titre, que sa parole était inaudible et qu’elle n’aurait fait qu’alimenter la colère des «gilets jaunes», il a fait monter le premier ministre, Edouard Philippe, au front. C’est lui qui a annoncé, mardi, la suppression de la hausse des taxes sur le carburant. C’est lui également qui a lancé les appels au calme et à la responsabilité, jeudi, sur le plateau de TF1. C’est lui enfin qui, après l’échec de plusieurs tentatives, a reçu vendredi soir une délégation de six «gilets jaunes» venus donner un message d’apaisement et délivrer leurs revendications.

Le succès relatif de la journée de samedi, vu l’absence de violences graves, a permis au gouvernement de passer à une autre phase de communication. Rapidement, le signal était envoyé qu’Emmanuel Macron se prononcerait «en début de semaine». On ne sait pas encore officiellement sous quelle forme, sans doute une interview à la télévision, mais, lundi matin déjà, il a convoqué à l’Élysée une réunion exceptionnelle avec les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, les représentants des associations d’élus ainsi que les syndicats et associations patronales.

Symboliquement, le geste est clair: Macron le Jupitérien entend montrer qu’il redescend sur terre, qu’il reprend contact avec les corps intermédiaires et qu’il est capable de restaurer l’unité de la nation alors que, depuis trois semaines, les manifestants l’accusent d’être celui qui divise et méprise la partie la plus faible de la population.

Pendant toute la journée de dimanche, plusieurs ministres se sont exprimés pour préparer le terrain de cette intervention, un peu comme s’ils venaient chauffer la salle avant le spectacle. «Je pense que son propos sera suffisamment fort pour que le mouvement puisse s’enrayer, ou au moins que les casseurs puissent être dissuadés», a estimé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. «Il y aura des réponses dans l’immédiat», a assuré Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique, tandis que la ministre des Armées, Florence Parly, annonçait la prise en compte de «demandes de court terme».

Beaucoup de promesses, toutes très vagues au demeurant, qui ne font que renforcer la pression sur les épaules d’Emmanuel Macron. Entre le pouvoir d’achat des «gilets jaunes», le déficit de l’État et la compétitivité des entreprises, le chemin est difficile. Emmanuel Macron doit convaincre qu’il en a trouvé un, au-delà des belles paroles.

Après l’acte IV, Paris a tout de même la gueule de bois

Les «gilets jaunes» n’ont pas défoncé les portes de l’Élysée. L’Arc de Triomphe est sain et sauf, grâce à une très forte présence policière sur les Champs-Elysées. Du coup, les quelque 10 000 manifestants – et les casseurs - sont allés voir ailleurs. Un peu partout dans Paris. Et les dégâts, dimanche, étaient peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi – voire plus – importants. «Il y a eu beaucoup plus de dispersion, donc beaucoup plus de lieux impactés par des violences», déplorait dimanche Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris.

Boulevard de Courcelles, Jorge, le patron d’une petite station essence, démonte le panneau indiquant le prix du carburant, saccagé. «Ce n’est tout de même pas de ma faute si le prix du gazole est cher», s’indigne le commerçant. Plus loin, il reste quelques carcasses de voitures brûlées, dans ce calme VIIIe arrondissement de Paris.

Avenue Marceau, sous la place de l’Étoile verrouillée samedi par les blindés, les casseurs n’ont rien épargné. Dans une enseigne sportive, ils ont trouvé leurs armes: des clubs de golf. Puis ils ont multiplié les «swings» dévastateurs. «Samedi dernier, ils nous avaient cassé une vitre. Là, ils ont terminé le travail», se résigne un serveur de café. En face, le flambant neuf Musée Yves Saint Laurent, miraculeusement épargné. «Tu parles d’un miracle, on a veillé à trois toute la nuit, témoigne le gardien. Certains casseurs avaient plusieurs couteaux scotchés sur l’avant-bras, et de vieux annuaires autour de la taille pour parer les coups des CRS. Chaque samedi, c’est pire!»

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, s’est-il réjoui trop tôt en félicitant samedi soir les policiers qui ont évité une révolution?

Les forces de l’ordre avaient pourtant tout misé sur la «prévention». Quelque 1082 interpellations dans la capitale, près de 2000 dans l’Hexagone. Des actions souvent opérées dès le samedi matin. Le militant gauchiste Julien Coupat, relaxé ce printemps dans le procès pour terrorisme de Tarnac, a ainsi été interpellé dans sa voiture. Son tort? Détenir un masque de chantier, des bombes de peinture et… un gilet jaune.

Mais le nombre des casseurs et leur dispersion ont pris de vitesse les policiers. Côté manifestants, on était très loin des habituels défilés syndicaux, allant d’un pas régulier de «Bastille» à «République». Dispersés – parfois perdus – dans Paris, les quelque 10 000 «gilets jaunes», très mobiles, manifestaient dans le désordre, avec un mot d’ordre plus ou moins unanime: «Macron, démission!»

Pour Paris, «les dégâts sont incommensurables. Il est inimaginable que nous revivions ça», a alerté la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mathieu van Berchem Paris

(TDG)