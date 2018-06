Macédoine du Nord: Athènes et Skopje ont signé

Les ministres grec et macédonien des Affaires Etrangères, Nikos Kotzias et Nikola Dimitrov, ont signé dimanche dans le village frontalier de Psarades l'accord prévoyant le changement de nom de l'actuelle Ex-république yougoslave de Macédoine (ARYM) en «Macédoine du Nord».

Pour entrer en vigueur, en principe sous six mois, cet accord doit lever le verrou grec à l'entrée de Skopje dans l'UE et l'OTAN. Côté macédonien, il doit encore être ratifié par le Parlement, approuvé par référendum et acté par une révision constitutionnelle. Il sera ensuite soumis à la ratification du parlement grec.

Depuis 1991, Athènes s'oppose à ce que son voisin s'appelle la Macédoine parce qu'elle a sa propre province septentrionale du même nom qui fut le berceau de l'empire d'Alexandre le Grand: une source de fierté pour les Grecs d'aujourd'hui.

Les deux jeunes Premiers ministres ont dû faire face à de vives réactions dans leur pays pour faire avancer la négociation.

Alexis Tsipras a été accusé de trahison par les partisans grecs de la ligne dure et, samedi, a surmonté une motion de censure contre son gouvernement destinée à bloquer l'accord avec Skopje.

En Macédoine, le président Gjorge Ivanov prévoit d'exercer un droit de veto pour bloquer ce que l'opposition nationaliste a qualifié de «capitulation».

Zoran Zaev, élu l'année dernière, a fait du rapprochement avec la Grèce une priorité pour assurer les adhésions de son pays à l'Union européenne et à l'OTAN, bloquées par Athènes depuis des années.

Long processus

Des manifestants des deux pays prévoient d'organiser des rassemblements de protestation près de Prespes dimanche.

L'accord doit encore être approuvé par le parlement macédonien et acté par référendum. Il doit également être ratifié par le parlement grec, un processus qui risque de prendre des mois.

Parmi les critiques les plus ardents d'Alexis Tsipras se trouve son prédécesseur, le conservateur Antonis Samaras, qui était ministre des Affaires étrangères en 1991 lorsque le différend a commencé.

«Vous avez reconnu une aberration qui ne stabilisera pas la zone, elle la minera», a déclaré M. Samaras samedi. «Vous êtes en train de légaliser l'irrédentisme» (macédonien), a-t-il dit.

Les opposants à l'accord - qui reconnaît une langue et une nationalité macédoniennes - estiment quasi-certian que le pays sera appelé Macédoine par le monde entier, au lieu de Macédoine du Nord.

Les responsables d'Athènes insistent sur le fait que le processus contribuera à stabiliser la région des Balkans, ce qui permettra à la Grèce de se concentrer sur d'autres défis régionaux, notamment sur la Turquie et la question chypriote.

Ils notent également que la Grèce a déjà été critiquée par la Cour internationale de justice pour avoir bloqué l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN. Dans un jugement rendu en 2011, le plus haut tribunal de l'ONU a déclaré que la Grèce avait «manqué à son obligation» en vertu d'un accord provisoire conclu en 1995 de mettre fin au différend sur le nom de l'ancienne république yougoslave.

La Macédoine a été admise aux Nations unies en 1993 sous le nom provisoire d'ARYM, mais plus de 120 pays, dont la Russie et les Etats-Unis, ont reconnu le pays des Balkans sous le nom de «République de Macédoine».

Skopje espère obtenir une date pour commencer les pourparlers d'adhésion à l'UE lors d'un sommet européen fin juin et une invitation à rejoindre l'OTAN à la mi-juillet. (ats/nxp)