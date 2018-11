Londres voit s’estomper la menace d’un Brexit sans accord avec l’UE

Après des mois de négociations, un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et sur le cadre général de leurs relations futures semble proche. La première indication a été apportée par le ministre britannique en charge de la Sortie de l’UE. Dans une lettre publiée mercredi, Dominic Raab a confirmé être heureux de témoigner devant un comité parlementaire «lorsqu’un accord sera finalisé et estime pour le moment que la date du 21 novembre devrait convenir».

Même s’il a vite tenté de corriger sa bévue et fait savoir «qu’il n’y avait pas de date fixée pour la conclusion des négociations», sa lettre est pleine d’optimisme. Il y répète les récentes déclarations de la première ministre, Theresa May, sur le fait que «95% de l’accord est déterminé». Sur la question de l’Irlande du Nord, le principal point de blocage des discussions, il précise que «nous nous sommes entendus sur le principe d’une option d’union douanière étendue à l’ensemble du Royaume-Uni. Un accord sur les détails de cette option semble possible.»

Deuxième signal positif, le quotidien «The Times» a indiqué jeudi que «les négociateurs ont atteint un accord de principe sur tous les aspects d’un futur partenariat sur les services, ainsi que sur l’échange de données, selon des sources gouvernementales […] L’UE garantirait aux entreprises britanniques l’accès aux marchés européens tant que la réglementation financière britannique resterait globalement alignée avec celle de l’Europe.»

«Spéculations»

Très rapidement, un porte-parole de Theresa May a qualifié l’article de «spéculation» et indiqué que «les négociations se poursuivent». De son côté, l’UE et son négociateur en chef, Michel Barnier, ont réfuté des éléments techniques de l’article «trompeur» du «Times». Aucun d’entre eux n’a pourtant nié qu’«un accord de principe» avait été atteint, laissant donc penser qu’une issue favorable à la City est envisageable. «Même si cela pourrait prendre des mois», admet un autre article du «Times» aussi publié jeudi. La journaliste en charge du suivi des banques y révèle que le CEO de la Royal Bank of Scotland, Ross McEwan, s’est déclaré très optimiste sur la possibilité d’un accord avec l’UE suite à une réunion avec Theresa May et que le dirigeant du régulateur financier Andrew Bailey a reconnu la réalisation de nombreux progrès.

Enfin, si les observateurs craignent que les députés de la Chambre des communes ne ratifient pas le possible accord entre Londres et Bruxelles, cette option perd jour après jour en crédibilité. L’ancien ministre en charge du Brexit David Davis l’a admis mardi lors d’une conférence: «La terreur l’emportera. La peur d’un non-accord, je pense […] gagnera. Il pourrait avoir besoin de plusieurs passages mais il passera.» Selon Sky News, l’ancien secrétaire d’État au Brexit Steve Baker, lui aussi fervent Brexiter, aurait alors murmuré: «Ne dis pas ça!» Preuve, s’il en était, que les récurrents cris d’effroi des Brexiters radicaux se révèlent être leur chant du cygne: ils savent que, dos au mur, les leurs voteront majoritairement en faveur de l’accord négocié par Theresa May.

