Londres veut une «union douanière temporaire»

Londres compte négocier avec Bruxelles une «union douanière temporaire» après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a annoncé mardi le ministère britannique chargé du Brexit.

Le gouvernement britannique souhaite obtenir «une période de transition» avec l'UE pendant laquelle le pays conserverait «un lien étroit» avec l'union douanière européenne, a souligné le ministère dans un communiqué.

«Une approche possible serait d'avoir une union douanière temporaire entre le Royaume-Uni et l'UE», relève-t-il, précisant que «pendant cette période de transition qui sera négociée avec Bruxelles, le Royaume-Uni cherchera à négocier de nouveaux accords commerciaux ambitieux à travers le monde».

S'entendre sur cette période transitoire offrira «le temps nécessaire (...) pour mettre en place nos futurs accords douaniers», fait valoir le ministère, estimant que cela apportera «une certitude aux entreprises et la capacité d'avoir une transition en douceur».

Accord commercial impossible?

Nombre d'experts ont fait valoir qu'il va être extrêmement difficile voire impossible de négocier un nouvel accord commercial entre le Royaume-Uni et l'UE avant que le pays ne quitte le bloc des 27 en mars 2019. Mais l'adhésion du pays à l'union douanière européenne l'empêche de négocier des accords commerciaux bilatéraux.

«Notre objectif est de garantir des échanges commerciaux avec le moins de heurts possible avec l'UE et d'avoir la possibilité de forger des accords commerciaux à travers le monde», indique le ministère britannique.

Pour le député travailliste d'opposition Chris Leslie, membre du cercle de réflexion Open Britain, partisan d'un maintien dans l'UE, cette proposition d'union douanière temporaire n'est qu'un «vœu pieux». «Il est fantaisiste de prétendre que nous pouvons avoir les échanges commerciaux les plus libres possible et sans conflit avec notre premier partenaire alors que le gouvernement reste déterminé à sortir le Royaume-Uni de l'union douanière», a-t-il réagi.

Les négociations de sortie de l'UE ont démarré en juin sur trois questions clés: les futurs droits des citoyens européens installés au Royaume-Uni, le règlement financier du divorce, et la question de la frontière irlandaise. Londres doit publier mercredi sa position sur ce dernier point tandis qu'une nouvelle session de négociations est prévue fin août à Bruxelles. (afp/nxp)