Londres prête à se fâcher avec l’empoisonneur russe

Il n’y a désormais plus aucun doute: Sergueï et Yulia Skripal ont bien été empoisonnés dimanche dernier dans les rues de Salisbury. La ministre de l’Intérieur britannique, Amber Rudd, a indiqué jeudi que «les analyses menées par nos experts ont révélé la présence d’un agent innervant. Cet incident est donc dés­ormais traité comme une tentative de meurtre.» L’ancien agent double et sa fille demeurent dans un état critique à leur hôpital local. Le premier policier qui les avait approchés, également hospitalisé d’urgence, est sorti des soins intensifs. Il est désormais capable de parler mais sa vie demeure en danger.

Même si la ministre de l’Intérieur rappelle qu’«il faut laisser la police poursuivre son enquête et éviter toute spéculation», tous les regards sont tournés vers la Russie. Et plus spécifiquement vers son président, Vladimir Poutine. Les services de renseignements américains estiment en effet qu’au moins quatorze personnes ont été assassinées ces dernières années par les services de sécurité russes ou la mafia russe, selon une enquête publiée l’été dernier par le site Buzzfeed. Parmi elles figurent bien évidemment Alexander Litvinenko, empoisonné en 2006 par un produit radioactif, le polonium 210, contenu dans une théière.

Approuvé au sommet

La justice britannique avait conclu il y a deux ans que cette «opération (…) a probablement été approuvée par M. Patrouchev, alors directeur du FSB (l’ex-KGB), et aussi par le président Poutine». D’importantes suspicions entourent également les morts d’Alexander Perepilichny (en 2012) et de Boris Berezovsky (en 2013), deux hommes d’affaires opposés au président russe. Du poison a été retrouvé dans l’estomac du premier tandis que de nombreux signes physiques ont contredit le décès par pendaison du second.

La position ferme du gouvernement britannique depuis le début de l’affaire Skripal diffère considérablement de sa mollesse lors des cas précédents. Ou plutôt de sa rapidité à classer ces décès «de cause naturelle». Alors ministre de l’Intérieur, l’actuelle première ministre, Theresa May, avait même admis en 2013 que «les relations internationales avaient été un facteur» dans son refus de lancer une enquête publique officielle sur la mort d’Alexander Lit­vinenko. Celle-ci n’avait eu lieu qu’après une décision de la Haute Cour de justice.

«Les autorités britanniques évitaient de faire trop de vagues en raison de l’importance des capitaux et des intérêts russes dans le pays», assure Mathieu Boulègue, chercheur à l’Institut royal des affaires internationales. D’autant plus qu’«à l’époque, elles tentaient d’améliorer leurs relations diplomatiques avec la Russie», renchérit Derek Averre, professeur de l’Université de Birmingham spécialisé dans la politique étrangère russe. «Cela n’a abouti à rien. Londres n’a sans doute pas fait assez d’efforts, notamment parce qu’elle était obnubilée par le Brexit. Par ailleurs, Moscou estime sans doute que son interlocuteur est bien trop proche de Washington, très impliqué dans l’OTAN et trop lié à ses adversaires dans l’ancienne Europe de l’Est.»

Changement de ton

Depuis, le ton des officiels britanniques a radicalement changé. En novembre, Theresa May a pointé Moscou du doigt: «Les actions de la Russie menacent l’ordre international dont nous dépendons. (..) Nous savons ce que vous faites et vous ne réussirez pas!» Au début de la semaine, le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a à son tour menacé Moscou de nouvelles représailles économiques.

Pour Mathieu Boulègue, le changement de position de Londres «est sans doute le fruit d’un calcul simple: les relations bilatérales sont tellement mauvaises depuis la mise en place des sanctions économiques contre la Russie en 2014 – dont Londres est l’un des plus fervents partisans – que mettre de l’huile sur le feu n’est pas si dommageable. Plus cyniquement encore, sa réaction est peut-être liée au fait qu’un policier est également victime de l’empoisonnement, ce qui est inacceptable.»

Quel que soit le verdict de l’enquête, les relations anglo-russes sont déjà affectées par cette affaire. Et si l’une des trois victimes devait mourir, «les répercussions seraient encore plus dures et les relations bilatérales plongeraient au plus bas», assure le chercheur. (TDG)