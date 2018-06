Londres compte rester un pôle financier important

La place financière londonienne n'a pas à craindre des conséquences d'une sortie de l'Union européenne. La City a traversé de nombreuses crises par le passé et saura retomber sur ses pieds, a assuré à AWP Graham Brady. L'influent député conservateur britannique a participé jeudi à un débat sur le Brexit organisé par la British-Swiss Chamber of Commerce.

Pour M. Brady, le risque de délocalisations massives vers d'autres places financières est faible. «Les banques avec lesquelles j'ai eu contact prennent leurs dispositions afin de s'assurer un accès au marché européen.» Celles qui veulent partir seraient avant tout attirées par une implantation à New York et non pas en Europe, affirme l'élu.

Lors du vote sur le Brexit, les Britanniques ont choisi la voie de l'indépendance. Graham Brady exclut donc toute adhésion de son pays à l'Association européenne de libre-échange (Aele).

«Il serait inapproprié d'intégrer une telle structure après le vote sur le Brexit et la création d'un ministère entièrement dévoué à conclure de nouveaux accords commerciaux avec nos partenaires en Europe et dans le monde.»

La Suisse présente des intérêts communs avec la Grande-Bretagne. Pour le député, la Confédération doit toutefois tracer sa propre voie afin de trouver un accord institutionnel avec l'Union européenne. (ats/nxp)