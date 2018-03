Londres accuse la Russie de tentative de meurtre

Après avoir tenté pendant des années de minimiser l’implication des autorités russes dans le décès de quatorze citoyens russes et britanniques au Royaume-Uni, Londres a décidé de frapper fort. «La Russie est probablement responsable» de l’empoisonnement de l’ancien double espion russe Sergei Skripal (66 ans) et de sa fille Yulia (33 ans), a indiqué lundi soir la première ministre Theresa May. Après avoir énuméré les provocations de Moscou ces dernières années, elle a rappelé que cette tentative de meurtre «n’était pas seulement un crime contre les Skripal mais aussi une action téméraire commise contre le Royaume-Uni, mettant la vie d’innocents en danger. Nous ne tolérerons pas cette tentative de tuer des civils innocents sur notre sol.» Faute d’explications convaincantes de la part de ses interlocuteurs russes, elle annoncera très prochainement des sanctions à leur encontre.

Cette tentative de meurtre contre l’ancien espion russe et sa fille est restée en travers de la gorge des responsables britanniques. D’autant plus qu’elle a fait une autre victime en la personne d’un des policiers britanniques chargés de l’enquête initiale, dont la vie demeure en danger. Et que les autorités craignent qu’elle fasse encore plus de dégâts. Ce week-end, elles ont ainsi recommandé à tous les Britanniques passés le dimanche 4 mars et le lundi 5 mars par le restaurant Zizzi’s et le Mill Pub à Salisbury de nettoyer «les vêtements portés et les objets emportés au moment de votre visite». L’ancien espion et sa fille y avaient déjeuné et bu un verre avant de s’effondrer sur un banc voisin.

Ces derniers jours, environ 180 membres du personnel scientifique de l’armée ont rejoint les 70 membres du contre-espionnage pour enquêter sur ce crime. En plus des deux commerces, trois lieux sont actuellement analysés au peigne fin: le domicile de l’ancien espion, le cimetière où se trouve la tombe de son épouse et de son fils, et le banc où il a été retrouvé inanimé avec sa fille.

La Russie, «État voyou»

«Il est pourtant probable que les détails de l’incident ne seront jamais éclaircis», explique Derek Averre, professeur de l’Université de Birmingham spécialisé dans la politique étrangère russe. Ce chercheur se montre en revanche inquiet des conséquences «très sérieuses» de cette action, «qui rappelle des méthodes de la guerre froide». «Même si la présidence n’est pas directement responsable, le fait qu’elle protège les coupables mettrait le pays en rupture de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, qu’elle a ratifiée. Cela prouverait en effet que des laboratoires russes produisent des armes chimiques alors que le pays s’était engagé à les détruire, et que les autorités les utilisent. Ce pourrait être un tournant majeur. Les régimes occidentaux pourraient conclure qu’ils ont affaire à un «État voyou».

Après s’être déclarés «outrés de la campagne médiatique antirusse», les responsables de l’ambassade russe à Londres ont accusé lundi le gouvernement britannique «de jouer à un jeu très dangereux». (TDG)