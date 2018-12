Les très gros revenus d’un patron d’ONG font scandale à Genève

C’est le choc dans la Genève internationale depuis la très soudaine fermeture, le 30 novembre, de l’organisation non gouvernementale ICTSD, acronyme un peu barbare signifiant «International Centre for Trade and Sustainable Development». Inconnu du grand public mais très présent dans les milieux spécialisés, ce centre international pour le commerce et le développement durable a brutalement mis fin à vingt-deux ans d’activité. Ses principaux pays donateurs ont coupé les fonds suite au rapport d’une petite équipe envoyée par le Royaume-Uni à la mi-septembre et dont les premières conclusions, le 25 octobre, ont été communiquées au Danemark, à la Suède et aux Pays-Bas. La trentaine de collaborateurs licenciés avec effet immédiat s’est retrouvée, du jour au lendemain, sans travail… et même sans salaire durant le délai de congé!

La nouvelle, d’abord révélée par le quotidien «Le Temps», a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Car paradoxalement, même les pays donateurs continuent de vanter la qualité du travail accompli par l’ICTSD. Mais visiblement, deux ans après la crise de liquidités que l’ONG a vécue en 2016, ces quatre pays ont estimé que les réformes entreprises n’étaient pas suffisantes et que ce think tank n’était pas viable. À leurs yeux, il n’était plus justifiable de continuer à le financer.

Un demi-million de francs?

Cette décision semble avoir été influencée par le rapport sévère de la petite équipe britannique envoyée à Genève en septembre, dont le document du 25 octobre circule parmi des ex-employés furieux. Ce rapport épingle la direction de l’ONG et son conseil d’administration, jugeant inappropriée la stratégie financière et insuffisant le contrôle des dépenses, en particulier celles de son directeur général, Ricardo Meléndez-Ortiz. Entre autres choses, les rapporteurs britanniques s’étonnent du nombre de voyages effectués, notamment en classe affaires, et affirment n’avoir pas toujours trouvé de justificatifs à ces déplacements. Surtout, ils s’étonnent des revenus annuels du directeur général, qui dépassent le demi-million de francs en additionnant salaire et diverses compensations (dont les frais d’écolage des enfants).

Contacté par téléphone, Ricardo Meléndez-Ortiz affirme que ce chiffre est très exagéré, mais il n’articule pas de montant. Il assure, simplement, que son salaire est dans la norme. Plus largement, il dit que le rapport du 25 octobre contient beaucoup d’erreurs qui ont été communiquées au Royaume-Uni. Il reste que plusieurs anciens collaborateurs nous ont affirmé, sous le couvert de l’anonymat, que le salaire budgété pour le directeur en 2018 était d’environ 430 000 francs. Sans compter, donc, les dizaines de milliers de francs de compensations. Un revenu que ces employés jugent totalement disproportionné dans une petite ONG financée par l’argent des contribuables britanniques, néerlandais, danois et suédois! Mais là aussi, Ricardo Meléndez-Ortiz conteste le chiffre.

Ce qui semble clair, c’est que les pays donateurs estiment avoir perdu confiance dans la capacité de cette ONG à se réformer, qu’elles jugent trop généreux le revenu du directeur général et trop élevées ses dépenses. Mais paradoxalement, en coupant les fonds, les pays donateurs empêchent l’ONG de suivre leurs recommandations: baisse du salaire du directeur, introduction d’un représentant des donateurs au sein du conseil d’administration, etc. Ce dont s’étonne justement ce conseil, dans un communiqué du 15 décembre diffusé ce mercredi.

Sans salaire à la veille de Noël

Le personnel, lui, se retrouve sans salaire à la veille de Noël. L’employeur n’ayant pas de quoi payer les mensualités pendant le délai de congé, les caisses de chômage acceptent de commencer les versements, mais ne couvrent évidemment que 70 ou 80% du revenu, explique Laurent Toniutti, responsable pour Unia d’un des offices de paiement à Genève. Les employés sont encouragés à présenter une requête de conciliation au Tribunal des prud'hommes, pour tenter de faire valoir leurs droits face à l’employeur. Ricardo Meléndez-Ortiz, pour sa part, nous écrit ceci: «Je veille à la cessation ordonnée des activités, tout en essayant d’assurer le meilleur résultat pour mes collaborateurs, qui ont grandement contribué à l’enrichissement, au débat et à l’analyse de la complexité du commerce international. Concernant la gestion, des erreurs ont certainement été commises. Je le regrette sincèrement. Cependant, la cessation d’activité a pour cause majeure la fragilité de notre modèle de financement.» Il reste, pour beaucoup, un énorme sentiment de gâchis. Et l’inquiétude de voir des pays donateurs peut-être utiliser ce cas pour justifier à l’avenir des coupes dans le financement des ONG internationales. (TDG)