Les populistes proposent un inconnu comme premier ministre

«Giuseppe Conte n’a pas l’expérience pour diriger un Exécutif»

: Ce choix est en effet un peu surprenant dans la mesure où la dénonciation des gouvernements techniciens faisait partie du répertoire de la Ligue comme du Mouvement 5 étoiles (M5S). Entre 2011 et 2013, le gouvernement de Mario Monti n’a cessé d’être attaqué sur ce thème. Toutefois, on pouvait déjà observer que les candidats du M5S choisis pour les élections de mars différaient beaucoup des militants de la première heure qui s’étaient présentés en 2013: il y a eu une notabilisation du M5S, qui a fait des efforts pour recruter des universitaires, des ingénieurs, des militaires, etc. Professeur de droit privé à l’Université de Florence et à la LUISS, à Rome, Giuseppe Conte a un parcours typique de ce qu’on appelle un «technicien» à la Ligue et au M5S. Mais ce choix répond aussi à une contrainte: il fallait le soumettre au président de la République, très européiste, qui pouvait s’y opposer.C’est vrai, il n’a guère d’autorité politique. Il n’a jamais été élu. Il n’a aucune expérience pour diriger un Exécutif et il va se retrouver à la tête d’un gouvernement qui sera sous la pression d’une partie des partenaires européens de l’Italie. Ça va tanguer pour lui. Mais je ne dirais pas pour autant qu’il serait condamné à n’être qu’une marionnette.Sans doute. Dans la dernière version du programme de gouvernement négocié entre les deux partis, il est question declandestins et de renvois massifs à partir de centres d’expulsion régionaux. Là-dessus, on peut s’attendre à des pressions de Bruxelles. Ce qui risque également d’attiser la tension, c’est la loi prévoyant un renforcement de la légitime défense à domicile en cas d’atteinte à la propriété. En outre, l’Italie reste le seul grand pays européen à ne pas avoir été touché par le terrorisme djihadiste. Imaginons un attentat dans les mois à venir: comment se comporterait Matteo Salvini, lui qui hérite un peu de cette image de «shérif» qu’entretenaient certains élus léghistes des années 90?Il n’a pas de formation spécifique en la matière, mais on peut imaginer qu’être à la tête de ce ministère lui tient à cœur: le point central du M5S, c’est le revenu de citoyenneté, fixé à 780 euros et qui concernerait beaucoup de gens, principalement dans le sud de l’Italie. La Ligue jugeait ce revenu impraticable. Mais elle s’est inclinée: cela faisait partie des compromis nécessaires pour accéder au gouvernement.Ce qui est sûr, c’est que ce gouvernement va devoir faire face à de fortes pressions. Elles se manifestent déjà sur les marchés, mais aussi dans les déclarations d’acteurs officiels de l’UE comme le leader du Parti populaire européen, Manfred Weber. Ces messages d’alerte sont liés au poids de la dette publique italienne. Elle s’élève à 2300 milliards d’euros; on comprend donc que beaucoup de monde soit nerveux… D’autant qu’il est prévu, dans le programme de gouvernement de la Ligue et du M5S, de demander à la Banque centrale européenne (BCE) de renoncer à 250 milliards de cette dette. Cela remettrait en cause la discipline budgétaire et les politiques de rigueur de ces dix dernières années au sein de l’UE. D’un autre côté, cette situation pourrait renforcer le poids du président de la République, Sergio Mattarella, comme arbitre. On sait que ce poids ne dépend pas que du texte constitutionnel, mais aussi de la configuration politique. Issu de l’aile gauche de la Démocratie chrétienne et européiste, Sergio Mattarella pourrait se profiler comme un garant des équilibres entre le gouvernement italien et les institutions européennes, avec lesquelles les échanges s’annoncent houleux. Et c’est un euphémisme…