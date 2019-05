«Les nationalistes risquent de bloquer l’Europe»

Pour l’ancien président français François Hollande, le succès des nationalistes ne changera pas grand-chose au Parlement. Le danger est ailleurs.

Certains voient dans la montée des nationalismes un risque existentiel pour l’Europe. Qu’en pensez-vous?

Si je regarde les choses lucidement, je pense d’abord qu’il n’y a pas de risque de départ d’autres pays de l’Union européenne après le Brexit: aucun parti, même pas les nationalistes, ne fait cette proposition. C’est un point tout à fait majeur à souligner dans cette campagne.

Pour ce qui concerne la montée prévisible de l’extrême droite, elle n’aboutira qu’à constituer un groupe très minoritaire au Parlement européen. Ce groupe extrémiste n’aura aucune capacité à entraver le travail du Parlement. Mais le risque, c’est que l’Europe se retrouve bloquée. Bloquée non pas au Parlement européen, mais bloquée au niveau du Conseil européen, là où la règle de l’unanimité est réclamée.

Pourquoi ce risque?

Il y a aujourd’hui six à sept gouvernements au sein de l’Union qui sont gagnés par les idées nationalistes ou populistes. C’est au Conseil européen qu’ils peuvent non pas casser l’Union européenne, mais tout simplement l’arrêter. Leur attitude, conjuguée à la règle de l’unanimité, peut empêcher toute nouvelle avancée – que ce soit sur l’écologie, la défense, l’harmonisation fiscale, l’immigration…

C’est cela leur objectif, et c’est la raison pour laquelle je défends l’idée d’une Europe, au sein des Vingt-Sept, qui puisse avancer plus vite, une Europe d’avant-garde. Cette Europe noyau dur pourrait, par un traité spécifique, ouvrir de nouveaux domaines d’intervention pour les pays qui veulent agir ensemble.

Avec qui la constituez-vous, cette «Europe noyau dur»?

Je pense que la base c’est l’union entre la France et l’Allemagne. Même s’il y a eu récemment des différences et des nuances, il ne peut pas y avoir une Europe qui avance sans une relation profonde, franche et ardente entre la France et l’Allemagne. D’autres pays bien sûr y seront accueillis dès lors qu’ils seront volontaires. Je n’ai pas de doute sur la Belgique, sur l’Espagne, le Portugal. Sur l’Italie, ça dépendra des prochaines élections nationales, mais aujourd’hui je ne vois pas le gouvernement actuel aller dans cette direction.

Le risque, c’est une Europe sans les pays de l’Est…

Les pays de l’Est sont dans l’Europe à 27 et ils y ont leur place. Mais sur un certain nombre de questions, ils ne veulent pas avancer. Je respecte leur choix. Ce ne sont d’ailleurs pas tous des gouvernements nationalistes, mais ils ne veulent rien bouger en matière de fiscalité, d’écologie ni de défense. Ils s’estiment très bien dans cette Europe-là, avec les fonds de cohésion, les travailleurs détachés, la libre circulation, l’accès au grand marché… Pour eux, tout va bien. Ils critiquent l’Europe et encaissent les bénéfices. J’en prends acte. Mais il ne faut pas qu’ils empêchent les autres d’aller plus loin.

Le clivage européen passe donc entre ceux qui veulent avancer et ceux qui veulent bloquer?

Oui. Et parmi ceux qui veulent bloquer, il y a aussi des gouvernements dits «libéraux». Eux aussi disent: «Nous, cette Europe nous va. Nous ne voulons faire aucun effort en matière de solidarité.» Ainsi les Pays-Bas, le Danemark et d’autres refusent toute augmentation du budget européen, ils sont réticents à tout approfondissement de la zone euro, peu enclins à la solidarité financière, très attachés aux accords de libre-échange.

Ne serait-ce pas plus simple d’enterrer la règle d’unanimité?

Est-ce que vous connaissez un pays parmi les Vingt-Sept qui va accepter de renoncer à l’unanimité? Aucun de ceux qui veulent une Europe immobile n’y renoncera. Donc la meilleure façon, si on veut changer les règles, c’est de faire l’Europe du noyau dur, parce qu’à ce moment-là les pays qui nous rejoindront accepteront de changer les règles. (TDG)