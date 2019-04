Les maladies tropicales remontent vers l’Europe

Les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) font froid dans le dos. On estime que le réchauffement de 2 à 3 degrés de la planète augmentera de 150 millions le nombre de personnes qui risquent de contracter le paludisme. Réunis depuis lundi en conférence mondiale à Cannes sous l’égide de la Croix-Rouge française, plus de 400 experts internationaux tirent la sonnette d’alarme. Car loin des zones tropicales, certaines maladies s’immisceront dans notre quotidien.

Selon les acteurs de cette «COP humanitaire», «17% des maladies infectieuses sont dues à des moustiques et provoquent plus de 700 000 décès par an». Si le climat continue de se réchauffer au rythme actuel, un milliard de personnes supplémentaires pourraient être exposées à des virus portés par des moustiques. Beaucoup le seront en Amérique du Nord et en Europe. «Dans les centres urbains à forte densité de population, de nombreuses personnes y feront face pour la première fois de leur vie.»

Si le paludisme ne devrait pas revenir sous nos latitudes, les scientifiques ont dans leur viseur deux moustiques clés, Aedes aegypti et Aedes albopictus, le fameux moustique tigre, dont nous sommes la proie favorite. Ils peuvent nous transmettre une vingtaine de virus dangereux, dont ceux de la dengue, du chikungunya, du Zika et de la fièvre jaune. C’est la forme du moustique adaptée aux climats tempérés qui se répand aujourd’hui en Europe.

La dengue frappe actuellement de plein fouet l’île de la Réunion. Mais le sud de la France est régulièrement touché, rappelle Vincent Falgairou, responsable technique international à la Croix-Rouge française. La France a établi une carte de surveillance du moustique tigre et constaté son effrayante progression. «Il existait des prévisions pour 2020. Mais on ne pensait pas qu’il allait atteindre Paris si vite. Il y est arrivé il y a trois ans et s’est installé vraiment en 2016», rapporte Anna-Bella Failloux, directrice de recherche en virologie à l’Institut Pasteur, sur le site de Réseau action climat France. Et Vincent Falgairou d’ajouter: «À long terme, on peut imaginer des cas en Suisse et en Allemagne.»

La température, les précipitations et l’humidité ont un effet marqué sur les taux de reproduction, de survie et d’activité de ces petites bêtes. Certaines zones leur seraient extrêmement propices, comme la France, l’Irlande, le sud de la Grande-Bretagne, le nord-ouest de l’Espagne. Dans la foulée, d’autres études scientifiques récentes mettent en garde contre l’arrivée en Europe du chikungunya ou du virus du Nil occidental. Des maladies qui peuvent s’avérer mortelles.

«En Europe, nous sommes moins préparés, rappelle Vincent Falgairou. Certes, notre système de soins est plus élevé, mais il faut anticiper. On gagnerait à mieux informer la population.» Insecticides, espèces de moustiques génétiquement modifiées, les solutions en amont existent. «Il faut bien sûr éviter le catastrophisme, mais rester prudent.»

Plus loin de nos contrées, le changement climatique influe les affections d’origines hydrique et alimentaire, telles que le choléra et d’autres maladies diarrhéiques. Un temps chaud et sec est propice à la méningite à méningocoques qui sévit dans une bonne partie de l’Afrique. «Le changement climatique pourrait accroître le fardeau de la diarrhée jusqu’à 10% d’ici à 2030 dans les régions sensibles, comme l’Asie du Sud-Est», écrit encore la Croix-Rouge française.

Saluant l’initiative de la conférence de Cannes, l’ancien président de la COP21 Laurent Fabius résume: «On n’a pas insisté jusqu’à présent suffisamment sur la gravité des liens entre réchauffement climatique et santé. Or ce sont des centaines de millions de gens qui sont concernés, non pas pour après-demain ou demain, mais aujourd’hui, par la dégradation du climat.»

(TDG)