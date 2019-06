Les liaisons houleuses entre Trump et Macron…

Pour Emmanuel Macron, la séquence est plutôt positive. Débarrassé du mouvement des «gilets jaunes», à bout de souffle, et sorti indemne des élections européennes, il peut s’adonner au plaisir retrouvé des relations internationales. Le 75e anniversaire du débarquement de Normandie lui offre ce jeudi l’occasion d’accueillir son plus cher adversaire, Donald Trump, pour un nouveau chapitre de ces houleuses liaisons qu’ils tissent depuis maintenant deux ans.

On dit des meilleurs couples qu’ils unissent les contraires. À cet égard, Trump et Macron offrent les meilleurs gages: physiquement, intellectuellement, politiquement, tout les oppose. Mais une poignée de main de 9 secondes sera leur mythe fondateur. Le 25 mai 2017, quand ils se rencontrent pour la première fois à Bruxelles en marge d’un sommet de l’Otan, le tout nouveau président français broie la main de son partenaire avec ostentation. Le geste suscite une avalanche de commentaires et Emmanuel Macron s’en vante quelques jours plus tard en interview: «Ma poignée de main avec lui, ce n’est pas innocent. […] Il faut montrer qu’on ne fera pas de petites concessions, même symboliques.» Pas de concessions, retenez le terme.

Sur le plan relationnel, les deux hommes se trouvent. Emmanuel Macron ne partage pas la distance méprisante de ses pairs envers le brutal Yankee, il le traite avec jovialité, l’invite aux cérémonies du 14 Juillet et déploie les fastes de la République pour le recevoir. Touché, Donald Trump lui rendra la pareille neuf mois plus tard, en l’invitant à Washington pour la première visite d’État qu’il organise, en avril 2018. À l’époque, la presse s’enflamme pour cette idylle, les journaux français parlent de «lune de miel», un magazine américain titre: «Celui qui murmure à l’oreille de Trump»…

À vrai dire les deux hommes ont tout à gagner à mettre en scène leur complicité. Emmanuel Macron, à peine élu, y gagne ses galons de poids lourd de la scène internationale. Donald Trump, lui, gagne en respectabilité et trouve un relais appréciable en Europe.

Mais dans les faits, qu’a obtenu celui qui murmure à l’oreille de Trump et qui n’était décidé à faire aucune concession? Sur ce plan-là, ça se gâte…

Les deux plus grands succès de la diplomatie française ces dernières années tiennent au rôle éminent qu’elle a joué dans l’Accord de Paris sur le climat, et dans l’accord sur le nucléaire iranien, tous deux obtenus en 2015. Quelques jours après la fameuse poignée de main de Bruxelles, en 2017, Donald Trump annonçait son retrait de l’Accord de Paris. Quelques semaines après la visite d’État de M. Macron à Washington, en 2018, il dénonçait l’accord nucléaire iranien. Entre deux, il annonçait la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, décrétait des taxes sur l’acier et l’aluminium européen… Dans tous ces dossiers, Emmanuel Macron a cherché à infléchir son ami Trump. En vain.

Les mois ont passé… Cet automne, Donald Trump a lâché quelques tweets vipérins quand Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d’une défense européenne. Personne ne parle plus de lune de miel ou de murmures à l’oreille, même si, au fond, leurs relations sont peut-être toujours aussi cordiales. Mais la cordialité, face aux rapports de force, pèse en réalité bien peu…

