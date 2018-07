Les incendies ravagent la région d’Athènes

Depuis quarante ans, la même tragédie se rejoue en Grèce tous les étés: forêts, maisons, voitures, le pays brûle. Et les morts se ramassent littéralement à la pelle. À Mati, petite station balnéaire populaire à l’est d’Athènes, on a découvert 26 corps carbonisés à quelques mètres seulement du rivage. Cernées par d’immenses flammes rougeoyantes, étouffées par la fumée âcre qui plombait le ciel, les victimes n’ont même pas pu faire ces quelques pas salvateurs. Les secouristes ont aussi affronté d’autres images d’horreur, comme ces familles entières, enfants agrippés à leurs parents, retrouvées mortes dans leur voiture sur la route dans une dernière tentative de fuite.

Le bilan, très provisoire, s’élevait officiellement mardi soir à 74 morts et 170 blessés, dont un certain nombre dans un état très grave. Mais vu la quantité d’appels au secours reçus par les pompiers, le bilan définitif sera certainement plus lourd. Une liste de plus de 100 disparus a été mise en ligne. Sans oublier les personnes qui, pour échapper au rouleau de feu, se sont jetées dans la mer mais ne savaient pas nager. Les ferries qui relient les îles voisines au continent ont heureusement repêché des centaines de personnes, habitants locaux, Athéniens en vacances ou touristes étrangers.

«C’était terrifiant»

La nuit de lundi a vu toute la côte est de l’Attique (la région d’Athènes) s’embraser: Marathon, Mati, Nea Makri, le grand port de Rafina… Giota Marcou, commerçante de Mati qui n’a pas dormi depuis deux jours, a réussi à sauver sa famille et sa maison: «C’était la panique. Dans la nuit noire, on ne voyait que le rouge du feu qui dévalait comme une coulée de lave des collines environnantes. C’était terrifiant. Jusqu’au dernier moment, on a arrosé la maison avec le tuyau d’arrosage et, à la dernière minute, on a couru vers la plage.»

Contrairement aux autres grands incendies de ces dernières décennies (celui de 2007 avait fait plus de 100 morts et souligné l’impréparation des autorités), un plan de secours a été mis en place assez rapidement par le gouvernement, avec une coordination des différents ministères et services concernés et un numéro d’urgence à appeler, le 199. Le premier ministre, Alexis Tsipras, revenu en urgence de Bosnie, a demandé l’activation du mécanisme européen de protection civile. La France, l’Espagne et Chypre ont déjà répondu présent.

Mais une question reste entière: pourquoi ces incendies recommencent-ils tous les ans, comme si rien ne pouvait les prévenir?

Il y a bien sûr les causes naturelles: le climat sec et méditerranéen est plus propice aux incendies, avec des pics à 40 °C depuis plusieurs jours et une sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois. Des vents violents de plus de 100 km/h ont couronné le tout. Les experts prévoient une amplification de ces phénomènes avec le réchauffement climatique, compris entre 1,8 et 4 degrés d’après les simulations du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), qui entraînera une baisse des précipitations et une évaporation plus importante, deux facteurs favorisant les incendies.

Manque de moyens

Mais l’état des finances grecques joue aussi un rôle: la politique d’austérité en vigueur depuis presque dix ans empêche le pays de prendre en compte les impératifs environnementaux par une véritable prévention et un mécanisme d’intervention efficace. Faute de personnel, faute de moyens, faute de volonté politique…

Le sociologue Nikos Lagonikos avance quant à lui des causes encore plus profondes: «Certes, la forêt est moins bien entretenue et toute une végétation susceptible de brûler se développe, car les particuliers ne débroussaillent plus autour des habitations. Mais la raison principale, particulièrement dans cette région balnéaire proche d’Athènes, tient à la multiplication des constructions dites «afthaireta» (ndlr: terme signifiant «légal-illégal»). Elles sont souvent érigées dans des zones forestières en ignorant les plans d’aménagement des sols, sans aucune infrastructure publique comme des sentiers ou des bornes d’incendie. Les soupçons de spéculation immobilière sont d’autant plus grands que ces terrains forestiers, qui sont en théorie non constructibles, se transforment très souvent en lotissements dès qu’un incendie est passé par là.»

Mais Nikos Lagonikos pose une autre question, encore plus angoissante: pourquoi ces incendies tuent-ils proportionnellement plus en Grèce qu’ailleurs? Les Grecs sont très attachés à leurs maisons. Paradoxalement, une assurance n’étant pas obligatoire, très peu de gens ont assuré leur demeure. Et la perdre, c’est voir disparaître l’œuvre de toute une vie. C’est cela qui expliquerait cet attachement viscéral et cette propension à rester en dépit du danger.

Le nord de l’Europe est aussi en proie aux flammes

En Suède, les forêts de la région de Ljusdal ont été ravagées. KEYSTONE-EPA/MATS ANDERSSON SWEDEN OUT

Pays nordiques et pays Baltes sont également écrasés par la chaleur et la sécheresse qui embrasent forêts et tourbières, brûlent les pâtures, vident les nappes phréatiques et font baisser le niveau des grands lacs. Et cela dure depuis des semaines. Lundi, l’Union européenne a mobilisé des moyens impressionnants pour aider à combattre les incendies en Suède et en Lettonie, où la situation est alarmante.

En Suède, l’UE coordonne la plus importante opération menée par le mécanisme de protection civile européen. Neuf États membres – Espagne, France, Allemagne, Italie, Portugal, Lituanie, Danemark, Pologne et Autriche – ont répondu à l’appel au secours de Stockholm et envoyé sept avions Canadair, sept hélicoptères et 340 pompiers avec 60 véhicules.

Dans certaines régions, la Suède n’a presque pas enregistré de précipitations en près de trois mois et connaît le mois de juillet le plus chaud depuis au moins deux siècles et demi. Quelque 25 000 hectares sont déjà partis en fumée ou continuent de se consumer, soit deux fois la superficie de Paris.

Les feux touchent également la Lettonie, qui reçoit l’assistance du satellite européen Copernicus, a précisé la Commission européenne.

En Finlande, la province septentrionale de Laponie est particulièrement touchée avec des feux de forêt et d’herbe persistants et la propagation à sa frontière orientale d’incendies partis de Russie.

La Commission européenne estime que la multiplication des incendies et leur localisation, de l’extrême nord au sud-est du continent, justifieraient l’adoption de RescUE, une proposition présentée à la fin de 2017 pour doter l’UE de ses propres ressources opérationnelles, suite à la mort en Espagne et au Portugal de près de 200 personnes dans des incendies meurtriers durant l’été et l’automne 2017. Mais ce projet est bloqué par les États membres. Le mécanisme de protection civile actuel, mis en place en 2001, est fondé sur des contributions volontaires des États. A.A. avec les agences

