Les «gilets jeunes» font eux aussi face à Macron

Il est beaucoup trop tôt pour dire si le président Emmanuel Macron en a fini ou non avec les «gilets jaunes». En tout cas, il lui faudra affronter aussi les «gilets jeunes». Les syndicats de lycéens ont organisé leur «mardi noir». Sur les 4000 lycées que compte la France, 450 ont été bloqués ou perturbés sur tout le territoire. «Le mouvement ne fait que commencer et il reprendra après la période des Fêtes, tant sont grandes notre colère et notre angoisse», nous explique Louis Boyard, 18 ans, président de l’Union nationale lycéenne (UNL), au cours du cortège organisé mardi à Paris dans le Quartier latin. Il a réuni entre 2000 et 3000 jeunes, dans le calme.

Inégalités sociales

Au centre des protestations: les inégalités sociales dans l’enseignement. Lundi soir, Emmanuel Macron n’a pas dit un mot sur les jeunes lors de son allocution télévisée. Une erreur? Les lycéens se sentent-ils frustrés d’être ainsi tenus à l’écart? Ces questions font pouffer Louis Boyard: «Mais on n’attend rien de lui! Il n’a rien à nous dire et nous n’avons rien à lui dire. Ce n’est pas un simple recul que l’on espère mais un radical changement de politique.»

Les lycéens manifestants sont venus pour la plupart accompagnés de leurs profs, souvent à peine plus âgés qu’eux. D’ailleurs, la FSU (Fédération syndicale unitaire des enseignants) encadre le cortège avec les organisations lycéennes. «Ce sont mes élèves qui m’ont demandé de les accompagner. Car ce n’est jamais simple pour un jeune de la banlieue de se rendre à Paris. Il y avait aussi la crainte de la répression policière. Les images des lycéens de Mantes-la-Jolie, agenouillés et mains sur la tête sous la menace des CRS, les ont beaucoup marqués. De toute façon, profs et lycéens vivent les mêmes galères», nous dit ce professeur de français d’un lycée d’Aubervilliers, dans la région parisienne.

Un enseignant en mathématiques de 25 ans d’Aulnay-sous-Bois (banlieue de Paris) détaille les réformes qui, selon lui, risquent d’augmenter les inégalités sociales, à savoir Parcoursup et la réforme du baccalauréat: «Parcoursup, c’est l’application numérique censée gérer les demandes émises par les lycéens pour suivre telle ou telle branche de l’enseignement supérieur. Mais nous avons de forts soupçons que cet algorithme renforce la possibilité des établissements pour opérer une sélection sociale, en privilégiant les élèves provenant de familles culturellement favorisées.»

La réforme du bac

Même problématique avec la réforme du bac. Elle prévoit que ce diplôme qui sanctionne l’enseignement secondaire et ouvre les portes de l’Université sera attribué à 60% sur examen final et 40% sur contrôle continu. Le prof de math pose l’équation: «Les établissements corrigeront eux-mêmes les contrôles continus. Résultat: un bac attribué à Aulnay-sous-Bois n’aura pas du tout la même valeur qu’un autre décroché au Lycée Henri-IV de Paris.»

Deux jeunesses s’ignorent

Au même moment, le défilé passe devant ce prestigieux Lycée Henri-IV. Qui n’est pas bloqué, lui. Des élèves de cet établissement, nombre d’entre eux élégamment vêtus, viennent de terminer leur pause de midi. Sous la protection d’appariteurs et de profs, ils s’engouffrent aussitôt dans ce superbe lieu chargé d’histoire. Les lycéens venus des banlieues pour manifester continuent leur cortège. Les deux jeunesses ne se sont pas rencontrées.

(TDG)