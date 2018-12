«Les gilets jaunes montrent la brutalité de la Ve République»

Le mouvement des gilets jaunes recule peut-être numériquement, mais dans sa volonté de tenir il ne faiblit pas, et l’intervention du président de la République, mardi, n’a pas apaisé les esprits. Une nouvelle manifestation est prévue samedi à Paris, qui a conduit le Ministère de l’intérieur à prévoir des mesures de sécurité exceptionnelles autour des Champs-Elysées pour éviter des violences comparables à celles de la semaine passée.

Sur le plan politique, des rencontres commencent à s’organiser avec le gouvernement, mais difficilement. Plusieurs représentants des gilets jaunes ont par exemple refusé une invitation du premier ministre, vendredi après-midi, parce qu’ils estimaient ne pas disposer de la légitimité nécessaire. La réunion a néanmoins eu lieu pour préparer la concertation nationale lancée par le président.

Par ailleurs, au sein de la majorité, plusieurs parlementaires défendent l’idée d’un moratoire sur l’augmentation des taxes de carburant pour amorcer une sortie de crise, dont personne pour l’instant ne voit l’issue. L’analyse du politologue Jérôme Jaffré, directeur du Cecop, un centre d’études spécialisé sur l’évolution de l’opinion publique.

Que disent les gilets jaunes?

Cette révolte, c’est la revanche de la sociologie. Tout ce que de nombreux observateurs décrivaient depuis longtemps – la France périphérique, le sentiment d’abandon de la classe populaire – prend soudain un visage. La France des invisibles est devenue visible. C’est un très grand changement. Combiné à la mobilisation à travers Facebook et au rôle des chaînes d’information en continu, qui alimentent une sorte de mise sous tension permanente du pays, cela donne un mouvement inédit, qui n’a pas de précédent.

Pourquoi la révolte est-elle née autour de la voiture?

C’est un élément très important, car on a affaire à des gens qui n’ont pas le choix. Là où ils habitent, ils dépendent de la voiture, il faut un véhicule par adulte, sinon ils sont bloqués. Cela signifie au minimum deux, souvent trois ou quatre voitures par ménage, des engins très vieux, polluants, dont il est illusoire de croire qu’ils aient les moyens de les remplacer. Et puis il y a ces vies tendues: un sondage IFOP montrait récemment que dans les catégories modestes, 24% des gens sont en découvert bancaire chaque mois. Cela vous donne une idée de la tension dans laquelle ils vivent.

Que penser du discours du président cette semaine?

C’était invraisemblable, j’en riais presque de l’écouter! Il a pris la position de l’observateur, donnant raison aux manifestants sur le constat que ce sont toujours les mêmes qui paient et qu’il y a des inégalités. Quand il ne fait pas le philosophe, voilà qu’il fait le sociologue! Mais ce n’est pas son rôle, et s’il le fait, alors quelles solutions propose-t-il? Rien, si ce n’est une grande consultation pour remonter les revendications. Mais quand le pays est en rage, c’est une méthode dangereuse de convoquer les États généraux…

N’exagère-t-on pas le mouvement? 8000 manifestants à Paris samedi dernier, ça peut paraître dérisoire…

Il y en avait quand même 100'000 en France. Cela paraît peu, mais l’élément décisif est le soutien de la population. Or il ne faiblit pas. Contrairement aux manifestations des cheminots, ce printemps, la révolte des gilets jaunes est perçue comme légitime, elle est même soutenue par les maires, qui se vengent au passage des vexations que leur a fait subir Emmanuel Macron.

Politiquement, à qui cela profite-t-il?

C’est bien là le problème: il n’y a aucun transfert de confiance. Ce que perd Macron, personne ne le gagne… C’est très inquiétant car ce vide politique aggrave la rage des gens, vu qu’ils ont le sentiment d’une absence de solution. Le Rassemblement national en profitera un peu, mais Marine Le Pen retourne à une position purement contestataire. Laurent Wauquiez tire lui aussi Les Républicains vers la contestation, ce qui fait perdre sa raison d’être à un parti de gouvernement. Quant à Jean-Luc Mélenchon, plutôt que de rassembler la gauche, il est devenu fou de lui-même et de sa fonction tribunitienne. Au fond, ils sont tous tout à la joie de l’écroulement de Macron, mais ils en oublient de proposer des solutions.

Le diagnostic est sombre.

Le slogan «Macron démission» montre la brutalité de la Ve République. C’est un système qui ne permet pas les compromis, qui écarte les coalitions parlementaires et qui place le président dans un face-à-face intenable avec le peuple. Il n’y a pas d’équivalent en Europe. En plus de cela, le gouvernement a eu le tort de refuser la main tendue des syndicats. Fondamentalement, Emmanuel Macron n’en veut pas parce que, à ses yeux, si on s’accorde avec les syndicats, on aboutit à des compromis boiteux plutôt qu’à des réformes fortes et rapides. Mais qui reste-t-il pour canaliser le mécontentement et organiser les revendications? N’oublions pas que nous sommes un pays inflammable, capable de se soulever. Et face à la révolte des gilets jaunes, je me demande si la Ve République est encore adaptée à notre temps. (TDG)