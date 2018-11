Les gilets jaunes imposent leur souffrance à Macron

C’est une impressionnante mobilisation: 287 710 gilets jaunes dans la journée de samedi, selon le décompte surréaliste de précision du Ministère de l’intérieur, et cela pour 2034 opérations de blocage sur tout le territoire français. Autoroutes bloquées, accès filtré à des stations-service ou des supermarchés, la France a vécu une journée teintée de jaune et rythmée par les informations des chaînes en continu. Certes, on était loin du million de participants que les réseaux sociaux espéraient, mais pour un mouvement totalement spontané, refusant l’appui des partis politiques et des syndicats, le succès est indéniable.

D’ailleurs, dimanche, le mouvement s’est prolongé, et si le nombre d’opérations a fortement diminué – 150, pour 40 000 participants, selon des estimations non officielles – c’était dans plusieurs cas des groupes décidés à poursuivre les blocages au-delà du week-end. «On continuera jusqu’à ce que Macron nous réponde», affirmaient-ils, sans qu’on puisse mesurer si leur capacité à maintenir le mouvement est réelle ou fantasmée.

Emmanuel Macron, lui, était hors d’atteinte. Invisible samedi, en déplacement à Berlin dimanche pour un discours devant le Bundestag, il a laissé son gouvernement gérer la crise. Dans la journée de samedi, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a suivi les opérations heure par heure, comme pour affirmer l’autorité de l’État et le maintien de l’ordre. Dimanche soir, dans un registre différent, le premier ministre, Édouard Philippe, a donné une interview télévisée pour expliquer que le ras-le-bol fiscal et la souffrance des Français sont le résultat de quarante ans de mauvais choix politiques que son gouvernement veut changer.

Pas question donc de changer de cap. Manifestement, le premier ministre table sur l’hypothèse la plus vraisemblable: un essoufflement à plus ou moins long terme du mouvement. Cela explique pourquoi le gouvernement et tous les élus de la majorité répètent le même message que la députée de la République en marche Élise Fajgeles résume: «Il faut savoir entendre les colères, mais il ne faut pas plier devant la colère de la rue.»

Comme le président l’avait annoncé la semaine passée et comme tous les membres de la majorité l’ont répété ce week-end, on va maintenir la hausse des carburants prévue au 1er janvier prochain. «Ne pas le faire serait de l’inconscience», a déclaré dans une interview au «Parisien» le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, invoquant la responsabilité vis-à-vis des générations futures.

Pourtant, le problème de Macron est qu’il fait face à un mouvement très profondément populaire et donc marqué d’une forte légitimité, d’autant que jusqu’à présent il a su échapper à toute récupération politique. Les partis d’opposition, notamment le Rassemblement national, les Insoumis et les Républicains, soutiennent les gilets jaunes, mais ils ne participent pas au mouvement et en seraient rejetés s’ils essayaient.

L’autre problème du gouvernement est que la révolte exprimée est beaucoup plus profonde que le simple refus des taxes carburant. C’est l’expression d’un sentiment d’injustice: en France, contrairement aux idées reçues, le pouvoir d’achat a augmenté l’an passé de 1,4% et augmentera encore cette année de 1,3%. Mais c’est un chiffre global, car des études montrent que les ménages les plus modestes en profitent beaucoup moins. Si les gilets jaunes sont dans la rue, c’est qu’ils souffrent bel et bien.

