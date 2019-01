Les entreprises britanniques se mettent en alerte maximale

Depuis 1991, «Fierté du Kent» et «Fierté de Canturbery» battent fièrement pavillon britannique dans la Manche et la Mer du Nord. Rejoints vingt ans plus tard par «Esprit de Grande-Bretagne». Mais voilà, il en sera bientôt fini: au cours des prochaines semaines, ces trois ferries, tout comme l’intégralité de la flotte de la compagnie P&O, auront troqué leurs couleurs historiques pour celles de Chypre. L’enregistrement auprès des autorités de ce pays membre de l’Union européenne «conduira à moins d’inspections et moins de retards» ainsi qu’à «des taux d’imposition significativement plus favorables», a indiqué la société créée il y a 182 ans.

P&O n’est pas le seul joyau de la couronne à fuir les côtes britanniques. Le groupe Dyson, connu pour avoir inventé les aspirateurs sans sac, a annoncé le déplacement de son siège social à Singapour. Son directeur exécutif Jim Rowan a assuré que cette décision «n’est en rien liée au Brexit». Il a même promis l’investissement de 293 millions de francs dans ses deux sites britanniques. Le timing de cette décision et sa symbolique s’avèrent pourtant dévastateurs: son fondateur James Dyson avait été le principal chef d’entreprise promoteur du Brexit pendant la campagne du référendum. Le pays perdra également les impôts sur les bénéfices versés par l’entreprise, qui s’élevaient l’an dernier à 124 millions de francs. Et peut-être plus si James Dyson s’installe en France comme le veut la rumeur.

Bouton «danger»

Depuis plus d’un an et demi, les entreprises basées au Royaume-Uni réclament de la clarté afin de pouvoir réorganiser leur activité selon le type de Brexit entériné par le Parlement. Devant l’incapacité des dirigeants politiques à s’entendre et à mettre l’intérêt de la nation avant l’intérêt de leur faction politique, certaines d’entre elles ont appuyé ces dernières semaines sur le bouton «danger».

Le patron du géant européen de l’aéronautique Airbus n’a ainsi pas mâché ses mots en estimant dans une vidéo publiée jeudi dernier sur son site Internet que «c’est une honte que, plus de deux ans après le résultat du référendum de 2016, les entreprises ne puissent toujours pas planifier correctement l’avenir». Tom Enders, dont le groupe emploie directement 14 000 personnes au Royaume-Uni, a ensuite lancé un appel aux citoyens britanniques: «Il n’est pas possible de déplacer de grosses usines mais l’aérospatial est un commerce de long terme et nous pourrions être forcés de rediriger de futurs investissements dans le cas d’un No Deal.»

Sony s'en va

Dans la plus grande discrétion, le géant japonais de l’électronique Sony a de son côté déplacé son siège social européen de Londres à Amsterdam. Il entend ainsi «poursuivre (son) activité sans perturbation lors du départ de l’UE». Il suit ainsi son concurrent Panasonic, qui a annoncé un mouvement similaire à la fin du mois d’août. Le patron de ses opérations européennes Laurent Abadie avait alors expliqué que «le risque pour les entreprises japonaises est lié à l’importation et à l’exportation de pièces détachées par leurs usines basées au Royaume-Uni».

Le constructeur automobile Bentley, détenu depuis 1998 par l’Allemand Volkswagen, fait face au même souci. Estimant la possibilité d’un accord «plutôt faible», son patron Adrian Hallmark a décidé d’accumuler les pièces détachées afin de s’assurer que la production ne sera pas arrêtée. «Accroître les stocks coûte quelques millions de livres sterling par an alors que si nous devions arrêter la production, la perte serait similaire mais par jour!» (TDG)