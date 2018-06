Les écoliers français seront privés de téléphone portable, même à la récré

Une loi peut-elle régler à elle seule, par la magie du verbe, un problème que tout le monde s’accorde à reconnaître? C’est la question presque philosophique qui a divisé l’Assemblée nationale, jeudi, à propos de l’interdiction des téléphones portables dans les écoles. C’était une promesse du candidat Macron avant son élection, la majorité a donc tenu la parole présidentielle.

Que prévoit cette nouvelle loi? Elle interdira aux élèves, à partir de la prochaine rentrée scolaire, l’usage de leur téléphone portable ou d’une tablette ainsi que de tout objet connecté, comme une montre. L’interdiction concerne l’entier de la scolarité obligatoire, de la maternelle à l’école secondaire (donc des élèves jusqu’à 15 ans), et elle s’appliquera non seulement aux périodes de cours, mais aussi à toute la durée de la prise en charge scolaire, y compris les pauses.

Protéger et libérer

Comme l’a relevé le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, l’idée est de protéger les enfants contre les problèmes de concentration ou les risques de cyberharcèlement, mais aussi de les libérer d’une forme de dépendance. «Une cour d’école sans téléphones portables, c’est une cour où les enfants vivent et chahutent ensemble», a-t-il joliment lancé. Et le ministre, faisant appel aux symboles, a décrit ce texte comme «une loi d’entrée dans la révolution numérique, mais aussi un signal à la société française et à d’autres pays».

Il est vrai que le problème dépasse largement les frontières de la France. Pour un adolescent, certaines études estiment à 35 heures le temps passé chaque semaine, en moyenne, sur son smartphone. Sans compter les risques de racket, de harcèlement, l’accès facilité à la pornographie…

Cela dit, sur les bancs de l’opposition, on avait un peu de peine à suivre le joli récit gouvernemental. Pourtant, tous reconnaissent qu’il y a un problème, aussi bien à droite, chez Les Républicains, qu’à gauche, au PS comme chez les Insoumis. Mais ils estiment que la loi ne va rien changer.

Premier argument: depuis 2010, le Code de l’éducation prévoit justement l’interdiction du téléphone portable pendant les activités d’enseignement, et il laisse les établissements libres d’étendre cette interdiction aux heures de pause – ce qu’une moitié des établissements français ont intégré dans leur règlement. «Votre loi est superfétatoire, c’est une opération de communication cynique, car le problème n’est pas législatif, c’est un problème d’application, donc d’exécutif», s’indigne Patrick Hetzel, porte-parole des Républicains.

Une accusation reprise à gauche: «Aujourd’hui déjà, dans toutes les écoles, l’usage du mobile est interdit pendant les cours. Mais que faites-vous quand un adolescent vous tient tête, quels moyens donnez-vous pour intervenir? Cela, vous n’y répondez pas!» ajoute Alexis Corbière (La France insoumise), lui-même enseignant.

La force du symbole

À vrai dire, le ministre de l’Éducation reconnaît que dans les nombreux établissements qui ont introduit un règlement, la nouvelle loi ne changera pas grand-chose. Mais il y a les autres établissements, et surtout, là encore, la force du symbole: «Dans l’ancienne loi, l’autorisation était la règle et l’interdiction une exception. Avec la nouvelle loi, l’interdiction sera la règle et il y aura des exceptions.»

Par exemple, les enfants souffrant d’un handicap pourront continuer d’utiliser leur portable, ou en cas d’urgence, un élève pourra faire un appel en présence d’un adulte. Et la plus grande exception, cela restera les enseignants et les autres adultes travaillant en milieu scolaire… Un amendement avait pourtant prévu d’étendre à leur égard aussi l’interdiction, par souci d’exemplarité. Il a été abandonné, à la fois pour des raisons pratiques – que faire en cas d’urgence? – et aussi par un sursaut de lucidité: «À l’école, les règles pour les enfants ne sont pas les mêmes que pour les adultes», a tranché le ministre. Là encore, le symbole… (TDG)