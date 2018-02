Les données, matière première du XXIe siècle échappent à l'Europe

Après que ses gros titres ont fait la une, la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF, son sigle anglais) laisse certains sujets pour le débat et la réflexion. Il convient d’ailleurs de bien y prêter attention. La question soulevée par la chancelière Angela Merkel à propos de la fracture numérique et du modèle à choisir en Europe pour gérer les millions de données produites chaque jour par ses citoyens constitue un des principaux thèmes de cette année. «Les données sont la matière première du XXIe siècle. Savoir qui les possède déterminera si la démocratie, le modèle social participatif et la prospérité économique sont compatibles», avertissait-elle lors de son intervention devant les patrons mondiaux des entreprises.

Données et réseaux Internet rapides sont essentiels au futur de l’Europe

Le débat suscité par Mme Merkel n’est pas des moindres. À l’heure où le pouvoir mondial se concentre de plus en plus autour des perspectives de gestion du big data et de l’intelligence artificielle, deux systèmes opposés se côtoient pour répondre à ce défi. Aux États-Unis, le secteur privé prédomine, grâce à des investissements colossaux, l’innovation, le développement technologique et l’attraction de talents. Le récent lancement du Falcon Heavy, la fusée la plus puissante du monde, par la société privée Space X l’illustre parfaitement. Ce sont les multinationales américaines qui gèrent les millions de données produites par les citoyens au travers de leurs téléphones intelligents, des paiements en ligne ou de l’utilisation des services. Des entreprises qui doivent par-dessus tout leur existence à leurs actionnaires.

Le modèle chinois se situe aux antipodes. L’État et le Parti y définissent largement les règles à suivre dans leurs entreprises. Ils ont également apporté les investissements et infrastructures requis pour transformer le géant asiatique en «grande puissance de l’intelligence artificielle» au cours de la prochaine décennie, comme l’a promis le président Xi Jinping. Certes, pour attirer des talents, la Chine ne peut actuellement pas concurrencer les États-Unis. Par contre, elle mise réellement sur la formation de développeurs et la recherche technologique, sans compter que ses nombreux habitants peuvent générer à l’avenir bien plus de données et d’informations que ceux des États-Unis.

Sur le fond, ces deux pays dominent le marché des technologies et livrent à des pays tiers, dont certains de l’Union européenne, les appareils, les programmes et les antivirus utilisés au quotidien par leurs citoyens. Et opter pour l’un ou l’autre n’est pas dénué de risques, comme l’annonçait en début d’année Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, un cabinet de conseils en gestion de risques. Les données fournies par une entreprise américaine de montres connectées ont révélé l’emplacement de bases militaires américaines dans des zones de conflit. En outre, alors que les deux grandes puissances s’affrontent ouvertement sur le plan commercial, l’empreinte des serveurs et de la technologie chinoise est apparue dans le sillage de certaines des cyberattaques les plus retentissantes l’année dernière dans le monde.

Dans ce contexte spécifique, l’Europe doit préciser comment gérer ses bases de données – «la matière première du XXIe siècle», selon les propos de Mme Merkel – ainsi que les règles de confidentialité, le contrôle et la responsabilité permettant de protéger ses citoyens. Sans aucun doute, données et réseaux Internet rapides et puissants sont essentiels au futur développement économique de l’Europe, dont les contours seront cependant déterminés par les limites imposées à leur utilisation.

«Nous, les Européens, n’avons pas encore défini comment gérer ces données. Rester à la traîne en débattant des aspects philosophiques de cette question comporte un réel danger. Dans le même temps, nous devons toutefois nous assurer que ces données sont partagées de manière appropriée», insistait la chancelière à Davos.

D’aucuns prônent une limite à la régulation au motif que sans assouplissement des contrôles de la confidentialité, l’Europe ne pourra pas développer une économie basée sur l’intelligence artificielle. Ils misent sur l’autorisation aux entreprises européennes d’analyser et de tirer profit des données générées par ses citoyens, lesquelles favorisent d’ailleurs déjà partiellement leurs rivaux étrangers. En face se trouvent les partisans d’une transformation des règles de confidentialité en label de qualité propre à l’Europe et de la promotion des produits européens. Au vu des garanties offertes, ces derniers constitueraient une alternative à ceux des États-Unis, de la Chine ou d’autres concurrents commerciaux.

Quoi qu’il en soit, en Europe, le débat accuse d’entrée de jeu un retard et il ne peut pas s’éterniser davantage. Qui remportera cette course? Les entreprises ou les gouvernements? (TDG)