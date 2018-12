Les contes du Père Noël et de ses mutins

Si la hotte est lourde – passant le déficit français à 3,5% du Produit intérieur brut – les 12 milliards de cadeaux du Père Noël Macron paraissent bien modestes aux 300 000 mutins qui s’agitent autour de lui. Qu’est-ce que cent euros de plus pour un smicard? Quelques euros de moins de CSG pour les petits retraités? Des clopinettes, pas de quoi changer vraiment son quotidien, rien comparé aux cadeaux fiscaux faits aux riches pour qu’ils investissent en France ou aux largesses que s’autorisent les puissants.

Apparu sous les traits du Père Fouettard, Emmanuel Macron a du mal à faire croire à ses nouveaux habits rouges

Que les «gilets jaunes» ne croient plus au Père Noël, après quarante ans de contes et balades élyséens, n’a guère étonné. La crise couvait depuis longtemps. Il fallait bien que cela explose à l’occasion d’un repas de famille où les préoccupations de la fin du mois et de la fin du monde se sont télescopées à propos d’une taxe sur les carburants. Apparu sous les traits du Père Fouettard taxant les retraités, retirant 5 euros aux allocations logement, mettant une jeunesse remuante et pas tout à fait innocente à genoux et mains sur la tête, méprisant le gaulois réfractaire, le chômeur ne traversant pas la rue et ces gens qui ne sont rien, Emmanuel Macron a du mal à faire croire à ses nouveaux habits rouges.

Que les «gilets jaunes» ne croient plus au Père Noël se comprend. Mais que certains d’entre eux colportent des histoires aussi fumeuses que fausses à tout propos fait désespérer d’un mouvement pourtant animé d’une légitime colère. À peine l’attentat meurtrier près du marché de Noël à Strasbourg de mardi soir était-il connu que des comptes des «gilets jaunes» affirmaient avec indécence que «cet attentat tombe bien», qu’il arrange le pouvoir, qui peut ainsi reléguer la fièvre jaune au second rang de l’actualité. Bref, que tout cela est organisé depuis le palais.

Quand des intellectuels de la trempe d’un Emmanuel Todd affirment que des agents provocateurs ont vandalisé le musée de l’Arc de triomphe, on se pince…

Est-on dans le monde réel ou dans celui des contes de fées? À découvrir les ombres des visages de quelques leaders autoproclamés du mouvement, on hallucine aussi. De Jacline Mouraud, dont le selfie vidéo ouvrit les hostilités, on apprend qu’elle croit dans les «chemtrails» (les panaches de fumée laissés dans le sillage des avions seraient, selon cette théorie du complot, des agents chimiques épandus par l’État sur les populations). La même, passée dans les rangs des modérés, était ensuite accusée par ses anciens pairs d’avoir été payée par la présidence…

De la bouche de Maxime Nicolle, alias Fly Rider, autre figure des «gilets jaunes», on entend que le pacte de Marrakech signé par Macron autoriserait l’entrée de 480 millions d’émigrés en Europe. Une théorie du complot exploitée sans vergogne par la droite nationaliste anti-immigrés de Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan. Tout cela ne tient pas, mais indique à quel point la confiance dans les gouvernants et le système politique est démonétisée en France. Les présidents successifs y ont leur part de responsabilité. Mais en se berçant de ces histoires, encouragées par des factieux et des puissances à l’ouest et à l’est hostiles à l’Europe, les Français pourraient se réveiller avec des sueurs froides à l’aube de la nouvelle année. Tout compte fait. (TDG)