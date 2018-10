Les Verts allemands se prennent à rêver de la Chancellerie

Les écologistes ont été les grands gagnants des élections de ce week-end en Bavière, mais aussi dans des scrutins locaux en Belgique et au Luxembourg. Partout, ils ont remporté des succès, surtout dans les grandes villes. Ainsi, les «Grünen» allemands sont arrivés en tête dans la capitale bavaroise, avec plus de 30% des voix contre 25% aux conservateurs de la CSU, l’aile bavaroise et ultraconservatrice de l’Union chrétienne-démocrate (CDU). Ludwig Hartmann, tête de liste des Verts en Bavière, a même rassemblé près de 44% des voix dans son arrondissement de Munich.

Herbicides, climat, Dieselgate

La controverse autour de l’autorisation prolongée de l’herbicide glyphosate, la canicule de l’été mais aussi le Dieselgate ont favorisé la prise de conscience des électeurs sur l’urgence de la situation, estiment les experts. «Au nord de l’Europe, les Verts ne sont pas encore de grands partis populaires. Pour cela, il faudrait qu’ils dépassent au moins les 20% partout, dans les scrutins fédéraux et dans les régions. Mais de plus en plus d’électeurs prennent conscience qu’il faut faire plus pour le climat. C’est un défi qui concerne toute l’Europe. Cela donne du poids politique aux écologistes», analyse Johannes Hillje, un expert du Zukunftsinstitut à Francfort-sur-le-Main, qui a notamment dirigé la campagne en 2014 pour les écologistes européens.

Finis les pulls tricotés main

Les «Grünen» ne font plus peur aux électeurs. L’époque des pull-overs en laine tricotée et des positions radicales est révolue. Les deux chefs du parti en Allemagne, Annalena Baerbock et Robert Habeck, sont des «réalos» (réalistes) favorables à l’économie de marché. Ils ont fait preuve de responsabilité en acceptant de discuter, après les élections de l’automne 2017, avec Angela Merkel en vue de la formation d’un gouvernement de coalition avec les conservateurs (CDU/CSU) et les libéraux du FDP.

En Allemagne, les écologistes dirigent depuis 2011 la région du Bade-Wurtemberg, le berceau de l’industrie automobile allemande, après avoir renversé la CDU, qui était au pouvoir depuis cinquante-huit ans. La catastrophe de Fukushima y avait beaucoup contribué. Mais le ministre-président écologiste Winfried Kretschmann a réussi son pari: il a été réélu en 2016.

Contre le repli sur soi

«Ils défendent des positions que les autres partis ne proposent pas, comme la protection du climat, l’humanité et l’Europe. Le glissement vers la droite du débat politique a laissé un vide au centre. Les écologistes ont choisi l’ouverture de la société contre le repli sur soi, un choix qui n’est même pas clairement revendiqué par les sociaux-démocrates. Les électeurs du SPD (ndlr: Parti social-démocrate) ne savent plus quelles sont les positions défendues par leur propre formation», déplore Johannes Hillje.

«Nous profitons des faiblesses des autres», reconnaît Anton Hofreiter, le président du groupe parlementaire écologiste. L’analyse du scrutin bavarois montre en effet que 230 000 électeurs du SPD de 2013 ont choisi cette fois le bulletin des «Grünen» en Bavière. Ils représentent surtout une vraie alternative au populisme de droite mais aussi de gauche. «Ce sont les anti-AfD (ndlr: parti d’extrême droite en Allemagne) par excellence. Ils répondent au populisme par de l’antipopulisme. Au lieu de reprendre leur rhétorique et leur position, ils vont à contre-courant avec détermination. La grande manifestation de Berlin, la veille du scrutin, contre la haine a rassemblé plus de 200 000 personnes! Cela montre que beaucoup de gens souhaitent une société ouverte. Les Verts allemands symbolisent cette ouverture», estime Johannes Hillje.

«De plus en plus d’électeurs [européens] prennent conscience qu’il faut faire plus pour le climat. C’est un défi qui concerne toute l’Europe. Cela donne du poids politique aux écologistes»

Johannes Hillje, expert du Zukunftsinstitut

Fin du bipartisme

Forts de leurs succès, les écologistes espèrent jouer un rôle plus important dans le paysage politique allemand. Selon les sondages, ils pourraient doubler actuellement leur score au fédéral par rapport à l’automne 2017, avec près de 18%. «Leur succès de dimanche met fin définitivement au système politique allemand organisé autour des deux grands partis populaires (ndlr: CDU et SPD). Nous aurons dorénavant des gouvernements avec trois ou quatre partis qui représentent la société diversifiée dans laquelle on vit», analyse Johannes Hillje.

Même la perspective d’un chancelier écologiste est devenue réaliste. «Ils disposent encore d’un potentiel auprès des électeurs ruraux et des classes ouvrières, estime le conseiller en politique. En s’alliant avec le Parti social-démocrate (SPD) et la gauche radicale (Die Linke), les Verts peuvent atteindre cet objectif.»

(TDG)