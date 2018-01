Les Tchèques partagés entre espoir et repli

Sara, une brune de 22 ans, soupire. «Cette élection est horriblement frustrante. D’un côté, on a le président Miloš Zeman, candidat à sa propre réélection au Château de Prague, qui tient à peine debout à cause de son âge (73 ans) et de son état de santé. De l’autre, huit autres candidats, dont le moins mauvais, Jirí Drahoš, ressemble à «Monsieur je ne sais pas» puisqu’il ne dit jamais ce qu’il pense. On aurait pourtant besoin d’un président fort, qui s’engage!» s’enflamme la jeune femme. Cette étudiante de l’université Masaryk à Brno, la deuxième ville de République tchèque, n’est pas la seule à exprimer sa déception, à l’issue d’une curieuse campagne électorale.

Le favori Miloš Zeman est crédité de plus de 30% des voix. Mais il refuse de participer aux débats. Ses rivaux, pour la plupart novices en politique et peu charismatiques, peinent à dépasser les 17% dans les sondages. Les copains de Sara, réunis au sein de la bibliothèque de l’université, partagent eux aussi leur désarroi, à la veille du premier tour de l’élection présidentielle des 12 et 13 janvier.

«Je suis furieuse contre le président Zeman, notamment à cause de son attitude envers l’Europe et les migrants», explique Veronika, 21 ans, étudiante en relations internationales. Le président, un social-démocrate aux accents populistes, taxe volontiers l’Europe de «bureaucratique et incompétente», les réfugiés d’auteurs potentiels d’«attaques barbares» et l’islam de «djihadiste et radical». Dans la veine des leaders hongrois et polonais.

«Zeman, c’est le passé!»

La colère de Sara et Veronika, mais aussi de leurs amis Jirí et Jan, est partagée par de nombreux jeunes Tchèques rencontrés à Brno, au détour de la Place de la Liberté, sur le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ou dans les cafés branchés de cette ville étudiante. Brno est située à 200 km au sud-est de Prague, en Moravie-du-Sud, une région surnommée la Silicon Valley de l’Europe centrale car elle abrite un grand nombre de centres de recherche et de start-up spécialisées dans les technologies de l’information.

Pour Jirka Škrabal, manager chez IBM, 34 ans, «Miloš Zeman appartient au passé». Attablé à l’Atlas Café, il porte au revers de sa veste un pin’s «Jirí Drahoš - Président 2018». Drahoš est le principal adversaire du président sortant. Personnalité respectée dans les milieux scientifiques et intellectuels, il se présente comme un libéral pro-européen, soucieux de combattre le populisme, l’extrémisme et ce qu’il appelle «l’apathie civique vis-à-vis des valeurs démocratiques fondamentales».

«Nous avons besoin de quelqu’un comme lui, assure Jirka. Un modéré, capable de calmer le jeu, de réduire les divisions au sein de la société tchèque et de mieux représenter le pays à l’étranger.» Mais Jirí Drahoš peine à séduire les retraités, les ouvriers ou encore les ruraux. Ces derniers lui préfèrent le franc-parler de Miloš Zeman et l’impression de sécurité qu’il leur donne, face aux menaces que représenteraient, selon lui, les réfugiés, les musulmans ou encore les «diktats» de Bruxelles.

Le paradoxe tchèque

Pour environ la moitié de l’électorat, la rhétorique anti-immigration, anti-islam et eurosceptique du chef de l’État fait mouche. Pourtant, le pays n’a accueilli que 12 demandeurs d’asile via le système des quotas, ne compte que 5% d’étrangers, originaires essentiellement d’Europe centrale. Il connaît par ailleurs une croissance économique fulgurante. Alors pourquoi un tel repli sur soi? «Les Tchèques se distinguent par leur pessimisme. En 1997, notre ancien président Václav Havel a donné un nom à cette désillusion propre aux Tchèques: la «blba nalada», littéralement l’attitude négative», explique Kate?ina Kukrechtová, journaliste au Brno Daily.

«Les retraités ou les ruraux ne voient pas forcément les fruits de cette croissance», précise Jirka, lui-même originaire du petit village de Zátor, près de la frontière polonaise, où les salaires peinent à décoller. «Et puis les Tchèques âgés ont connu l’époque communiste. Ils veulent un leader qui prend soin d’eux, comme prétend le faire Miloš Zeman. La démocratie à l’occidentale leur paraît trop compliquée. Et les réfugiés, qu’ils voient à la télévision, leur font peur», ajoute la jeune étudiante Sara. Elle a grandi dans une petite ville proche de la Slovaquie, où dit-elle, on n’a encore jamais vu une personne de couleur.

Coupé en deux

En somme, le pays a beau faire preuve d’un dynamisme économique inédit et d’une grande créativité, une partie de la population a peur. L’élection présidentielle, comme celle de 2013, révèle un pays coupé en deux. La ville de Brno est à l’image de ce conflit interne à la Tchéquie: d’après les chiffres exhumés par Katerina, le centre-ville, où habitent essentiellement des étudiants et des actifs aux revenus supérieurs à la moyenne nationale, a voté il y a cinq ans majoritairement pour le rival de l’époque de Zeman; tandis que 56% de la banlieue industrielle, où habitent des citoyens moins aisés, moins diplômés et plus âgés que dans le centre, ont voté en faveur de ce même Zeman.

Qui, de la peur ou de l’espoir, l’emportera cette fois? Verdict samedi. (TDG)