Les Italiens se préparent à un été de baignade très surveillée

Tournée le 16 avril dernier, la vidéo est devenue virale. Un commando de policiers sur d’énormes quads fonce vers un homme qui prend béatement le soleil sur la plage de Rimini totalement déserte. Un drone des forces de l’ordre filme la scène alors que d’autres policiers arrivent depuis la mer en jet-ski pour verbaliser le dangereux plagiste contrevenant aux règles de confinement.

Ce déploiement de force, évoquant l’arrestation d’un terroriste sur le point de déclencher sa ceinture explosive, a fait sourire mais il a également soulevé un terrible doute existentiel dans la population transalpine: «Pourrons-nous aller à la plage cet été?»

À partir du 4 mai

Sensible aux impératifs sanitaires mais aussi au stress des Italiens, le gouvernement de Giuseppe Conte a donné une première réponse dans la phase de déconfinement qui commence lundi et s’étalera sur plusieurs semaines. À partir du 4 mai, et plus tôt dans certaines régions, les plages seront accessibles aux riverains des côtes ou propriétaires de résidences secondaires habitant suffisamment près des plages pour s’y rendre à pied. Une solution transitoire destinée à ouvrir progressivement les plages en maintenant la distance de confinement.

Mais qu’arrivera-t-il au mois d’août, lorsque 40 millions de Transalpins voudront se baigner? La majorité d’entre eux ne conçoivent en effet la plage que dans un établissement fournissant chaises longues, parasols et restauration. Les stations balnéaires rivalisent donc d’imagination pour inventer une nouvelle cohabitation sur le sable.

Des box en plexiglas

En Émilie-Romagne, région de tourisme balnéaire de masse, certaines municipalités proposent d’installer sur les plages des rangées de box en plexiglas de 4,5 mètres de large et 2 mètres de hauteur pour deux personnes. Les chaises longues devront être stérilisées après chaque client. Deux circulations, une pour aller se baigner et l’autre pour revenir du rivage, seront instaurées. Les places de restaurant seront comptées mais les indispensables spaghetti alle vongole et le vin blanc frais seront servis dans les box. Les plages les plus élégantes pensent aux cabines d’osier comme celles utilisées dans les mers du Nord ou à des coupoles en bambou.

À Caorle, sur la Riviera ligure, l’administration est opposée aux barrières physiques mais elle a inventé le Digital totem kiosk, un portique ressemblant à ceux des aéroports qui enregistrera l’identité de chaque nouvel arrivant, prendra sa température et le soumettra à une nébulisation de solution hydroalcoolique. Quel que soit le système de distanciation choisi, l’accès aux établissements de bain ne se fera certainement que sur réservation.

Les Italiens devront donc découvrir les joies des plages libres. L’île d’Elbe leur mettra à disposition une app qui les informera en temps réel des taux d’occupation. Les plages libres seront ouvertes ou fermées selon leur fréquentation. Des volontaires ou des policiers municipaux seront chargés d’expliquer aux familles qui auront réussi à se garer sous une température de 40 C que la plage vient juste d’être fermée et qu’elles peuvent tenter leur chance ailleurs…