Les Catalans sont au bord du précipice

La foule piétinait, samedi soir, sur le Passeig de Gràcia. La grande artère de Barcelone était trop courte pour le flot des manifestants appelés à protester contre l’arrestation de deux figures de proue de l’indépendantisme, accusées d’avoir orchestré des épisodes violents contre la police. Ils sont 450 000 à défiler, selon le décompte de la police municipale. L’indignation est d’autant plus grande dans le cortège que, quelques heures plus tôt, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a comparu pour annoncer la mise en marche de l’article 155 de la Constitution, afin de suspendre l’autonomie de la Catalogne.

Cette mesure exceptionnelle, jamais vue depuis le retour de la démocratie en Espagne après le franquisme, marque la rupture absolue de confiance entre Madrid et Barcelone. Elle ouvre toutes les inconnues et nul ne sait plus comment le puzzle espagnol pourrait à nouveau s’assembler.

Plan implacable

Le plan du gouvernement central est implacable. Aussitôt obtenu l’aval du Sénat, il prévoit la destitution immédiate du président catalan, Carles Puigdemont, et de tout son gouvernement pour prendre le contrôle de l’administration régionale en direct depuis Madrid. Le parlement de Barcelone devrait être soumis à une censure préalable pour éviter tous les débats concernant précisément cette situation politique singulière.

«C’est un coup d’Etat! Nous manifestons contre la répression et pour défendre ce qui nous reste de démocratie», affirme Llumi, une éducatrice de crèche qui est allée à toutes les grandes manifestations en faveur de l’indépendance ces dernières années. «Notre mouvement a toujours été pacifique et on nous traite comme des délinquants», s’indigne-t-elle. «Vous voulez semer la haine, vous ne récolterez que nos espoirs», lit-on sur une pancarte à quelques rangs de là. «Aujourd’hui, je profite des derniers jours de ma liberté d’expression sociale», a écrit en anglais une autre manifestante. «Les plaques tectoniques s’éloignent», commente avec mélancolie Antonio, qui avait pourtant voté socialiste pendant trente ans.

Dans la manifestation, on oscille entre la colère et la stupeur. «Les prochains jours vont être durs, parce qu’à court terme, l’Espagne a gagné et va nous le faire payer cher», glisse Oscar, avocat de 41 ans qui avoue ne plus dormir. «La situation économique qui se profile est atroce, les entreprises partent, l’argent s’en va, je me demande si j’aurai encore du travail et qui va payer la retraite de mes parents», s’inquiète-t-il.

«La Catalogne unie? C’est faux!»

Les ponts sont rompus entre Madrid et Barcelone, mais pas seulement. La brèche s’ouvre aussi au sein de la société catalane, divisée à parts égales ou presque entre partisans de l’indépendance et de l’union. «Depuis des années, les organisations séparatistes occupent le pavé et veulent offrir l’image d’une Catalogne unie dans une même ferveur, mais il n’y a rien de plus faux!» affirme l’historien barcelonais Joaquim Coll, qui essaie de défendre contre vents et marées la fameuse troisième voie, celle d’une réforme fédérale de la Constitution qui pourrait définir une reconnaissance respectueuse des différences territoriales. De fait, les sondages signalaient ces derniers mois une lente décrue de l’indépendantisme, à 41,1%, alors que les partisans de l’union passaient à 44,9%. Reste à savoir comment les épisodes de ces dernières semaines ont influé sur l’opinion.

«Nous sommes dans une situation où le gouvernement catalan a construit une légalité parallèle qui prétend ignorer le pacte constitutionnel qui unit le pays. C’est lui qui porte atteinte aux droits de tous les Espagnols et des Catalans en particulier, mais il se pose en victime», analyse le politologue Lluis Orriols. La seule façon de sortir de cette impasse, selon lui, serait de réussir à construire un projet attractif pour faire descendre du train sécessionniste ceux qu’il appelle «les indépendantistes accidentels», la frange de ceux qui ont adhéré récemment au projet simplement par rejet de l’immobilisme de Madrid.

«Madrid a créé du séparatisme»

Sergi, un programmateur informatique de 36 ans qui défilait samedi, est de ceux-là. Pour lui, pas de doute, le grand responsable du désastre est le Parti populaire. «Il a été une machine à fabriquer les indépendantistes. Avec son mépris et son refus du dialogue, il a coupé tous nos espoirs de réformer l’Espagne, surtout si les socialistes suivent son jeu.»

Le recours à l’article 155 de la Constitution a en effet été négocié avec l’opposition socialiste. Pas question pour Mariano Rajoy de porter seul le chapeau d’une décision autoritaire. Le chef de file du PSOE, Pedro Sánchez, a accepté avec beaucoup de réticence de serrer les rangs en défense de la Constitution face au défi de Barcelone. Mais à condition ensuite d’ouvrir enfin le fameux débat territorial refusé jusque-là par la droite. Ses émissaires espéraient une intervention chirurgicale, «brève et très limitée», selon leurs propres termes. Mais le plan mis sur la table samedi par le gouvernement est tombé comme un coup de massue en Catalogne, et le malaise est patent dans les rangs des responsables socialistes de la région. «L’article 155 n’est pas une solution, il augmente la fracture émotionnelle et territoriale entre la Catalogne et l’Espagne, il faut vite ouvrir un autre chemin», écrivait hier sur son compte Twitter Nuria Parlón, la maire socialiste de Santa Coloma de Gramanet, une importante ville de la périphérie de Barcelone.

«La pire attaque depuis Franco!»

Au moment où les derniers manifestants ramassaient leurs drapeaux pour rentrer chez eux, samedi soir, le président catalan préparait une allocution télévisée pour répondre à l’annonce de Madrid. «Il s’agit de la pire attaque aux institutions du peuple catalan depuis les décrets de Franco», a-t-il affirmé dans son discours en annonçant une réunion plénière du parlement dans les prochains jours pour, dit-il, «débattre de la situation».

Le compte à rebours est amorcé avant l’entrée en fonctionnement de l’article 155 qui va le destituer de ses fonctions. Carles Puigdemont peut encore reconnaître l’impasse, jeter l’éponge et reconduire la situation dans le cadre de la loi en convoquant in extremis des élections anticipées. Ou bien avancer vers le précipice en proclamant officiellement la République catalane indépendante. Il sait que, dans ce cas, il obtiendrait les acclamations de son camp, mais il forcerait l’intervention de Madrid, plongeant la Catalogne dans une situation inextricable.

Les médias pris pour cibles

«Presse espagnole – manipulation!» Le cri s’est répété samedi tout au long de la manifestation indépendantiste de Barcelone, chaque fois qu’apparaissait une caméra de télévision non catalane. Deux semaines plus tôt, c’est la télévision régionale qui était sur la sellette durant le défilé des partisans de l’union avec l’Espagne. «Où est TV3?» scandaient les manifestants, qui accusaient le média public d’agir comme un organe de propagande de la Generalitat, le gouvernement catalan.

Les journalistes subissent depuis des mois les tirs croisés du conflit entre Madrid et Barcelone. Soupçonnés, invectivés et même malmenés parfois. Il faut dire que les médias espagnols ont fortement pris parti dans les éditoriaux. A peu près tous en faveur de l’unité de l’Espagne et du respect de la Constitution, même si certains auteurs plaident aussi pour le droit de décider et la tenue d’un référendum légal.

Face à cette quasi-unanimité, la Generalitat peut compter sur les médias publics qu’elle contrôle et sur quelques journaux, comme Ara ou le digital elnacional.cat. Mais elle s’appuie surtout sur une armée de militants, très actifs sur les réseaux sociaux pour faire la chasse aux articles, tweets ou posts qui leur déplaisent et activer les trolls pour soumettre leurs auteurs à un bombardement de commentaires parfois délirants. Au point que Reporters sans frontières a publié un rapport sur le sujet et lancé un appel aux autorités catalanes leur demandant condamner la stigmatisation des médias espagnols. «La volonté du gouvernement régional d’imposer son propre récit à la presse locale a dépassé les bornes», indique l’ONG.

La presse internationale occupe une place de choix sur le front de cette guerre des images. «Le monde nous regarde», répètent à loisir les dirigeants indépendantistes, qui déploient toutes les facilités pour donner des interviews en langues étrangères. Cet effort contraste avec le mutisme de Madrid. A Barcelone, les correspondants et les envoyés spéciaux sont considérés comme clés pour mobiliser l’opinion internationale et débloquer le soutien de gouvernements à leur cause. On attend d’eux qu’ils dépeignent le combat romantique d’un peuple contre une puissance obscurantiste, en passant sous silence le fait qu’une bonne partie de la population n’adhère pas à ce projet ou en oubliant que loin d’être opprimée, la Catalogne bénéficie de l’un des niveaux d’autonomie les plus larges en Europe. Et s’ils ne le font pas, gare aux trolls! (TDG)