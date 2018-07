Les Allemands ont aussi leur Shaqiri

C’est bien connu: les Allemands sont toujours de mauvaise humeur et ne peuvent pas se sentir. La Coupe du monde était notre seul espoir de créer un sentiment d’unité au sein du pays, mais nous venons d’être éliminés au premier tour. Pourquoi cela a-t-il au moins autant à voir avec la politique qu’avec une certaine médiocrité sportive? Le pire pour nous, les Allemands, c’est que nous ne savons profiter de rien et ne nous apprécions pas spécialement. Nous envions les peuples qui ont un penchant pour la légèreté, le beau et le bon. Comme nous aimerions être à votre place!

Nous faisons clairement face à un problème d’unité bien plus important que la bêtise de Mezut Özil ou l’élimination de la Coupe du monde

Généralement, les grandes compétitions footballistiques sont pour nous une façon d’échapper à cette mélancolie grincheuse. La Coupe du monde est la seule occasion à laquelle les Allemands s’autorisent habituellement un soupçon de patriotisme décontracté. Pendant quatre semaines, le pays oublie tous ses différends: les drapeaux ne sont alors plus réservés aux seuls petits ouvriers et radicaux de droite, même l’Allemand moyen met sa pudeur de côté et se décide enfin à dire «nous» avec enthousiasme.

Cependant, tout est différent cette année. C’est l’été de la Coupe du monde et l’ambiance était déjà au plus bas avant même que l’équipe allemande ne quitte le tournoi. Un malaise général s’est installé. Tout est en crise: le gouvernement à Berlin, la politique des réfugiés, l’Europe, les relations transatlantiques ainsi que les rapports avec Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Tout cela a eu un impact sur le tournoi dès le premier jour de compétition, le manque d’insouciance a plombé l’ambiance.

Commençons par les sifflements adressés à Mesut Özil et Ilkay Gündogan par les supporters allemands. Les deux joueurs nationaux d’origine turque s’étaient attiré les foudres du public en rendant une visite totalement inutile à Erdogan avant le début de la Coupe du monde. La photo de presse, courbettes incluses, était accompagnée d’une déclaration de Gündogan, affirmant que ce maillot était «pour son président Erdogan».

L’idole du football professionnel allemand n’aurait pas pu nuire davantage au patriotisme crispé de son pays d’origine. Après tout, nous étions fiers de la diversité de notre équipe, qui, l’aigle sur la poitrine, véhiculait une image positive de l’Allemagne à travers le monde. Mezut Özil, qui était considéré comme un modèle d’intégration, a commis un acte de haute trahison en apparaissant aux côtés du sultan à Ankara! Erdogan, qui fait enfermer ses détracteurs, fait chanter les Européens avec l’accord sur les réfugiés et, malgré son adhésion à l’OTAN, mène une action commune avec Poutine en Syrie. Quiconque joue dans l’équipe nationale allemande doit savoir où se trouve son président. Même l’organisation d’une entrevue entre Mesut Özil, Ilkay Gündogan et le président de la République fédérale d’Allemagne Frank-Walter Steinmeier n’a pas permis de calmer les esprits. Le doute s’était déjà installé chez les supporters allemands: ils ne jouent absolument pas pour nous! Il n’y a peut-être pas de nous possible! Que faut-il comprendre? Par précaution, revenons donc tous à notre mauvaise humeur.

La crise gouvernementale de Berlin a elle aussi jeté une ombre sur la Coupe du monde. En treize ans de règne, Angela Merkel s’est imposée comme une sorte de mascotte de l’équipe allemande. Les élans de joie maladroits de la chancelière dans les tribunes du stade, lors desquels on a pu la voir lever les bras, tirant sa veste couleur pastel vers le haut, tel un bouclier, par la même occasion, ont touché des millions d’Allemands, qui, pour la plupart, n’arrivent même pas à laisser libre cours à leurs propres émotions. À l’occasion de la Coupe du monde, la chancelière, qui se montre d’habitude plutôt réservée, déborde toujours d’enthousiasme, donnant également le feu vert au reste de la nation: que tout le monde s’amuse!

Cependant, au lieu d’exulter pour nous et les caméras dans les stades de Sotchi et de Moscou, Angela Merkel était à Berlin pendant le premier tour, fuyant la présence de l’autocrate Vladimir Poutine et mettant surtout tout en œuvre pour sauver son mandat. Sur toutes les chaînes, on ne parle plus que de la crise des réfugiés, comme si le pays n’avait pas d’autres soucis. L’arrivée de toujours plus de demandeurs d’asile met assurément en péril notre État de droit et notre vivre-ensemble. Il est donc nécessaire d’envisager la mise en place de restrictions. Cependant, on en perdrait presque de vue une question beaucoup plus importante: comment intégrer ceux qui sont déjà chez nous? Comment en faire des patriotes fidèles à la constitution?

Avant, on avait droit à des concerts de klaxons à chaque victoire de l’équipe allemande. Aujourd’hui, on ne défile plus dans les rues que lorsque Erdogan remporte les élections en Turquie et que les partisans de l’AKP en Allemagne sortent leurs drapeaux. Nous faisons clairement face à un problème d’unité bien plus important que la bêtise de Mezut Özil ou l’élimination de la Coupe du monde. (TDG)