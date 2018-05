Le suprémacisme catalan est inquiétant

Joaquim Torra, le président récemment élu du gouvernement autonome catalan, a qualifié les hispanophones d’«animaux à forme humaine», de «charognards», de «serpents» et de «hyènes». Il a aussi accusé l’Espagne de n’avoir exporté dans l’histoire que de «la misère matérielle et spirituelle». Ces propos lui ont valu une plainte de l’ONG catalane SOS Racisme.

La stratégie de victimisation du nationalisme catalan a atteint son paroxysme

Carles Puigdemont, son prédécesseur, a fui à Berlin après avoir organisé un référendum illégal et proclamé de manière unilatérale l’indépendance en faisant fi du parlement et de la majorité des Catalans. Il a alimenté le mythe d’une «Espagne qui nous vole» en affirmant que tous les problèmes de la Catalogne seraient résolus si chaque famille catalane cessait d’envoyer chaque année 10 000 euros au reste de l’Espagne. Avant lui, Artur Mas, président de 2010 à 2016, avait évoqué l’hypothèse d’un ADN des Catalans plus germanique et moins romain que celui du reste des Espagnols pour justifier les ambitions du mouvement indépendantiste.

Chez Jordi Pujol, qui a gouverné la Catalogne pendant vingt-trois ans, de 1980 à 2003, le suprémacisme était latent. Pujol a qualifié l’Andalou d’«homme anarchique qui vit dans un état d’ignorance et de misère culturelle, mentale et spirituelle». Dès 1981, Josep Tarradellas, le président rentré d’exil en 1977 pour rétablir l’autonomie catalane sous la nouvelle démocratie née à la mort de Franco, a dénoncé la stratégie de victimisation de Pujol. Selon Tarradellas, il cherchait à «occulter l’échec du gouvernement et le manque d’autorité morale de ses responsables» par le truchement d’une «astuce bien connue et fort décriée qui consiste à se faire passer pour la victime». Aujourd’hui, près de quarante ans après le retour de Tarradellas, la stratégie de victimisation du nationalisme catalan a atteint son paroxysme alors qu’il tente de convaincre le reste du monde de l’existence d’une nation opprimée (la Catalogne) par un État autoritaire (l’Espagne) au cœur de l’Europe démocratique.

Les chiffres ne confortent toutefois pas cette thèse. La Catalogne, qui représente 16% de la population et 19% du PIB espagnol, affiche un PIB par habitant de 29 936 euros (pour l’année 2017), contre une moyenne de 24 999 pour l’Espagne. Aussi, en toute logique, ses contributions aux caisses communes doivent dépasser ce qu’elle en reçoit. De surcroît, 95,2% des Catalans comprennent le castillan, parlé par 73,2% d’entre eux. En dehors de l’Espagne, ni le Conseil de l’Europe, ni l’UE, l’OSCE, la Commission de Venise, Human Rights Watch ou Amnesty International n’ont dénoncé ou entamé de procédures contre le gouvernement espagnol au motif du refus de l’autonomie, de la langue, de l’identité ou de la culture à la Catalogne.

L’ethnicisme du mouvement indépendantiste, qui cache une profonde réaction de l’intérieur de la Catalogne, plus riche, face à l’immigration issue du reste de l’Espagne, est aujourd’hui la grande évidence que tous préfèrent taire. Les études prouvent que l’indépendance recueille deux fois plus de soutien des fonctionnaires du secteur public et des détenteurs de revenus mensuels supérieurs à 2400 euros que de ceux qui reçoivent moins de 900 euros par mois et n’ont pas d’emploi. De plus, cet appui atteint 75% parmi les personnes dont les quatre grands-parents sont nés en Catalogne, contre 12% pour ceux qui ont vu le jour ailleurs. Comment le mouvement indépendantiste justifie-t-il qu’aucun des noms de famille des treize conseillers désignés par le nouveau président ne corresponde aux treize les plus usités en Catalogne?

Dans la foulée de la crise catalane, les observateurs étrangers ont souvent avancé des explications liées au passé franquiste et à l’oppression subie par la Catalogne pendant la dictature. Toutefois, cette interprétation omet un fait majeur. En Catalogne, avant l’émergence de la vague mondiale de populisme associée à la crise financière de 2008, le mouvement indépendantiste fut marginal, et ce n’est qu’en 2003 que les partis qui l’appuyaient ont recueilli plus de 10% des voix. Après 2008, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en Hongrie ou en Pologne, les responsables politiques opportunistes ont, par contre, pu bien plus facilement exploiter les sentiments nationaux que gérer l’économie et les services publics ou rendre des comptes sur la corruption, d’ailleurs endémique au sein des gouvernements nationalistes catalans. Pour les plus nantis, se débarrasser des pauvres et des immigrants peut sembler une solution facile, quitte à saper la coexistence.

Le nationalisme xénophobe et sélectif est malheureusement de retour. Malgré le discours des indépendantistes catalans, l’Espagne n’est ni différente ni pire que ses voisins européens.

(TDG)