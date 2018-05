Le nouveau président lance un défi à Madrid

A peine en fonctions, le nouveau président indépendantiste de Catalogne a lancé samedi un premier défi à Madrid. Il a nommé dans son gouvernement des ministres incarcérés ou exilés pour leur rôle dans la tentative de sécession d'Espagne.

Sur les 13 «conseillers» du gouvernement régional, deux - Jordi Turull et Josep Rull - sont en détention préventive près de Madrid. Deux autres - Toni Comin et Lluis Puig - vivent en exil en Belgique, où ils avaient fui avec le président Carles Puigdemont après la destitution du gouvernement régional.

Tous les quatre, comme Carles Puigdemont, sont poursuivis pour «rébellion» en raison de leur rôle dans la tentative de sécession du 27 octobre dernier. M. Puigdemont attend en Allemagne que la justice se prononce sur une demande d'extradition de la justice espagnole. La justice belge a elle rejeté pour vice de forme la demande d'extradition de Comin, Puig et des deux autres «conseillers» qui s'étaient comme eux établis en Belgique.

Turull et Rull ont annoncé qu'ils acceptaient la charge qui leur était confiée dans des messages identiques sur leur compte Twitter. Leurs avocats ont demandé leur mise en liberté provisoire pour leur permettre de prendre leurs fonctions mercredi prochain 23 mai.

Per ser conseqüent i lleial als nostres compromisos amb els ciutadans de Catalunya, m’honora acceptar la petició del President @QuimTorraiPla de continuar essent conseller de Presidència. Per mi no quedarà dedicar-me en cos i ànima al servei de tots els catalans. pic.twitter.com/vl7c2ZVDHJ