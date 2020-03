Le nord de l’Italie plongé dans le chaos et l’anarchie

Ce que les Italiens redoutaient est arrivé. Pour lutter contre la diffusion du coronavirus, l’Exécutif a mis en quarantaine la Lombardie et quatorze provinces limitrophes, le poumon économique de la Péninsule où résident 15 millions d’habitants. Déjà fortement éprouvé depuis deux semaines par la crise sanitaire qu’il traverse, le pays est en pleine confusion.

La situation s’est précipitée samedi avec le comptage journalier de la contagion. Davantage que le nombre de malades, 5883, c’est celui des nouveaux cas en vingt-quatre heures, plus de 1000, qui a alerté les scientifiques. Le nombre de positifs au test du Codiv-19 double tous les deux jours et demi, et cette progression exponentielle durera au moins encore une semaine.

En même temps, les médecins lombards ont dénoncé le risque d’une «calamité sanitaire». Nécessité de multiplier par dix les lits de thérapie intensive, personnel hospitalier décimé par le virus et à bout de force, manque d’ambulances: le système n’est plus en mesure de traiter ni les malades du coronavirus ni ceux atteints d’autres pathologies. Et les médecins n’osent imaginer ce qu’il adviendrait si l’épidémie se propageait massivement dans le sud, sanitairement sous-équipé.

Officialisation tardive

Un cadre inquiétant aggravé par un court-circuit politique. Samedi soir, à l’heure du journal télévisé, tous les médias ont révélé la préparation du décret, qui aurait dû rester secret jusqu’à sa divulgation, élargissant la zone rouge à toute la Lombardie. Ce n’est qu’à 2heures du matin, dimanche, que le président du Conseil, Giuseppe Conte, visiblement éprouvé et furieux de la fuite d’information, a officialisé la quarantaine. Trop tard.

Alors que les supermarchés lombards encore ouverts avaient été dévalisés, des milliers de voyageurs s’étaient rués dans les gares pour échapper à la région avant son isolement. Étudiants retournant chez eux, travailleurs détachés, rares touristes: tous avaient un bon motif pour quitter la Lombardie. Mais ce sont autant de potentiels vecteurs du virus qui ont pris la route du Mezzogiorno.

Les régions du sud se sont alors rebellées en contrôlant l’identité des passagers en provenance du nord pour leur imposer une quarantaine à leur arrivée. L’Italie n’avait pas besoin de voir le sud se dresser contre le nord.

Et la diffusion du texte officiel n’a fait qu’augmenter l’anarchie. Ainsi le document stipule que les habitants de la zone rouge sont invités «à limiter ou éviter les déplacements». Toutefois, «les activités professionnelles restent consenties». Les Lombards pourront se déplacer, mais ils risquent d’être contrôlés par la police qui leur demandera de justifier leur présence dans la rue.

Le gouvernement tente là de ménager la santé publique et l’économie. Mais, au niveau de leurs comportements individuels, les Lombards ne savent que penser. Faut-il rester chez soi ou aller au bureau ou à l’usine? Sauvegarder la santé ou l’outil productif? Obéir civiquement ou défier des règles rigides?

Ce ne sont pas les seuls aspects schizophréniques de la politique de l’Exécutif. Piscines et discothèques, théâtres et églises, stades et gymnases restent fermés alors que bars et restaurants demeurent ouverts à condition de maintenir une distance d’un mètre entre les consommateurs. Une règle impossible à appliquer quand on connait la movida des jeunes Italiens.

Si elle est confuse, la politique italienne est également victime du Codiv-19. Les gouverneurs de la Lombardie, du Piémont et du Lazio ont été contaminés. Or Nicola Zingaretti, gouverneur du Lazio, est également secrétaire du PD. Dans ses fonctions, il a rencontré au cours des dernières semaines des centaines de responsables locaux, nationaux ou ministres.

Toute la chaîne est menacée

Des dizaines d’entre eux se sont d’ores et déjà mis en quarantaine dans l’attente des résultats des tests. Une inquiétude partagée par Matteo Salvini depuis la découverte de la positivité d’un des agents de son escorte. C’est donc toute la chaîne de commandement administratif et politique de la Péninsule qui est menacée.

À l’heure où la lutte contre le coronavirus s’apparente de plus en plus à une guerre, le comptage atteignait hier 6387 contagions et 366 décès. Les Italiens redoutent que leur état-major soit contraint de se réfugier dans un hôpital.

Et ils n’ont pas pu se réconforter avec les deux piliers traditionnels des dimanches transalpins: l’Église et le foot. Pour la première fois, le pape a célébré l’angélus dominical en direct streaming depuis sa bibliothèque et le championnat s’est déroulé dans des stades vides.