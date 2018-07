Le ministre de l’Intérieur botte en touche sur l’affaire Benalla

C’était lundi au sous-sol de l’Assemblée nationale, la «petite» salle de la Commission des lois, littéralement prise d’assaut dès 9 heures et demie du matin par ceux qui voulaient entendre le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, s’expliquer sur l’affaire Benalla. La présidente de la commission d’enquête a décidé d’ouvrir la séance à tous les parlementaires, mais elle est débordée: ils sont une petite centaine à tenter de trouver une place. Et quand Yaël Braun-Pivet ouvre la séance pour donner la parole au ministre, une bronca s’élève, plusieurs députés l’interrompent pour exiger une autre salle. C’est le brouhaha, tout le monde crie, la présidente perd pied, et soudain une voix s’élève… C’est Gérard Collomb. On se tait. On écoute.

Lire l'éditorial: Un doigt très gênant tendu vers l’Élysée

Il raconte les événements, l’atmosphère tendue de ce 1er mai, les manifestations violentes du Black Block. Il précise que c’est le lendemain seulement, en début d’après-midi, qu’il a appris par son chef de cabinet l’existence de la vidéo impliquant Alexandre Benalla. Et surtout il explique pourquoi, à ses yeux, il n’avait pas à intervenir en tant que ministre de l’Intérieur: «Le cabinet de la présidence et la préfecture de police étaient au courant, c’est au supérieur hiérarchique de prendre les mesures judiciaires ou disciplinaires.» Entendez: c’était à l’Élysée d’agir, et si le directeur de cabinet Patrick Strzoda a prononcé des sanctions insuffisantes, c’est sa responsabilité…

Pour le reste, il connaissait à peine Alexandre Benalla, il lui avait refusé deux demandes de port d’arme, contrairement à la préfecture de police qui lui en a accordé un, il n’a jamais eu écho du moindre dysfonctionnement le concernant. Sous le feu des questions, il répète ses arguments, dégage sa responsabilité, explique pourquoi il a ouvert une enquête de la police des polices au lendemain des révélations de la presse seulement: «Jusque-là, nous ignorions qu’il y avait eu usurpation de fonction avec le brassard de police…»

«À l’insu de votre plein gré»

À force de répéter les mêmes formules – «je l’ignore», «pas à ma connaissance», «l’enquête le démontrera» –, il exaspère une partie de la salle. «On a l’impression que tout s’est passé à l’insu de votre plein gré, s’insurge Gilbert Collard, du Rassemblement national. Vous ne connaissiez pas Benalla, vous ne vouliez pas qu’il ait d’arme mais il en avait une, vous dites «à ma connaissance, il n’y avait pas de réseau parallèle», mais vous n’avez connaissance de rien. Vous avez perdu connaissance!»

Gérard Collomb encaisse; à vrai dire, aucun élément ne vient véritablement contredire ses affirmations.

L’après-midi, changement d’ambiance. Cette fois-ci, c’est le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui vient témoigner. Un haut fonctionnaire de l’espèce noble, réputé défenseur impartial des valeurs républicaines, posé, scrupuleux, précis…

Le cabinet de la présidence et la préfecture de police étaient au courant, c’est au supérieur hiérarchique de prendre les mesures judiciaires ou disciplinaires

Son témoignage apporte un élément nouveau: le 2 mai, «à 10 h 15 le matin», c’est un conseiller de l’Élysée, Laurent Hottiaux, qui lui a pour la première fois parlé de la vidéo. «Il m’a dit: «Je viens voir pour l’affaire Benalla.» Moi je n’y comprenais rien, je ne savais pas de quoi il parlait.» Laurent Hottiaux est un des nombreux conseillers d’Emmanuel Macron, en charge de l’Intérieur et de la Sécurité. Il ne fait pas partie du premier cercle, mais il en est très proche…

À peine a-t-il visionné la séquence qui implique Benalla sur Internet, Michel Delpuech appelle son autorité de tutelle, le cabinet du ministre de l’Intérieur. Il est environ 10 h 30. «Le directeur du cabinet m’a alors avisé qu’il était déjà en liaison avec le cabinet de l’Élysée. Par conséquent, le sujet était traité par l’autorité hiérarchique dont Benalla dépendait.» Entendez: ce n’était plus mon affaire.

On notera une légère divergence entre le récit du ministre et celui du préfet: celui-ci affirme qu’en fin de matinée, les services de l’Intérieur étaient déjà au courant, tandis que le ministre dit n’avoir été averti qu’en début d’après-midi. À part cela, les grandes lignes concordent: Michel Delpuech connaissait Alexandre Benalla mais pas très bien, il n’a connaissance d’aucun dysfonctionnement avec ses services et il réfute avec vigueur toute intervention, pression ou suggestion de l’Élysée pour favoriser ou protéger Alexandre Benalla.

Il a pourtant des mots très durs et dénonce une affaire qui révèle «des dérives individuelles inacceptables, sur fond de copinage malsain». La salle frémit: à qui pense-t-il? «Aux trois policiers qui lui ont transmis du matériel vidéo et qui ont été suspendus.» Murmure de déception dans la salle: ce n’est que du menu fretin…

(TDG)