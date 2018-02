Le ministre Nicolas Hulot crucifié par la rumeur

«Si l’idée, c’est de faire mal, que ces petits procureurs anonymes sachent que oui, ça me fait mal, mais je suis debout!» La voix est blanche, cassée. Le regard, fatigué. L’homme dit vivre un cauchemar. Il s’estime traqué. Nicolas Hulot a voulu prendre les devants jeudi, sur BFM TV. Désamorcer la bombe avant qu’elle explose, le lendemain, dans les pages du nouveau journal Ebdo. Le ministre de la Transition écologique est accusé d’agressions sexuelles, exhume le magazine. Des affaires anciennes que le pilier du gouvernement français et chouchou de l’opinion balaie d’un trait. Le premier dossier supposé, émanant d’une ancienne collaboratrice de sa fondation, aujourd’hui salariée à l’Assemblée nationale? Il n’a tout simplement pas donné lieu à une plainte, assure-t-il.

Quant à la seconde affaire (on cite «la petite-fille d’un homme politique connu»), elle remonterait à 2008 pour des faits qui se seraient déroulés en 1997 à l’époque où la jeune fille aurait pu encore être mineure. «Il y a eu prescription, mais cela ne suffit pas», s’étrangle Nicolas Hulot. Qu’on le cherche sur une déclaration de patrimoine de laquelle il ressort que l’écolo collectionne les voitures, soit. Mais que l’on vienne porter atteinte à sa famille! «On a fait pleurer mes enfants et ça, je ne le pardonnerai pas», dit-il.

Le soutien de l’Exécutif

Nicolas Hulot exclut de démissionner. Du moins pour l’instant. Mais il ne s’interdit rien. C’est sa famille qui prime, fait-il valoir. À bon entendeur: gare si le feuilleton continue. «Je n’ai pas peur de la vérité, j’ai peur de la rumeur car c’est un poison qui tue», dit le ministre.

L’Exécutif le soutient. «Je n’ai pas de raison de douter de sa parole», assure le chef du gouvernement, Edouard Philippe. Le président Macron ne le lâche pas non plus, qui choie ce ministre qu’il sait essentiel à son échafaudage politique. Pour l’Exécutif, c’est malgré tout le deuxième front à gérer. Le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin fait l’objet d’une plainte pour viol. Les rumeurs entourant Nicolas Hulot courent à vrai dire depuis des années. Déjà lorsqu’il s’était présenté à la primaire écologiste de 2011, avant la présidentielle de 2012, la campagne avait été extrêmement rude. Les coups pleuvaient. Nicolas Hulot était méchamment surnommé «l’escrologiste». Ses opposants mettaient en avant les liens entre sa Fondation pour la nature et l’homme (FNH), financée par de grands groupes, comme Vinci ou EDF. Mais pas seulement. Les rumeurs sur son attitude envers les femmes aussi circulaient. Une manière d’abattre un candidat qui n’était pas du sérail, pas de ce parti aux allures de panier de crabes? Toujours est-il que Nicolas Hulot, caracolant pourtant déjà à l’époque dans les palmarès de popularité, avait été sèchement battu par l’ancienne magistrate Eva Joly, qui elle-même avait été ensuite humiliée à l’élection présidentielle (2,3%). Nicolas Hulot avait alors été vacciné contre la politique, croyait-on.

Coup de maître de Macron

C’était avant qu’Emmanuel Macron réussisse là où tous ses prédécesseurs (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande) avaient échoué. L’homme «En Marche» était parvenu à convaincre l’écologiste de monter dans son gouvernement. Un coup de maître qui permettait d’ailleurs au président de la République de se «verdir» alors que son programme sur le flanc environnemental semblait alors être son talon d’Achille. Depuis, les états d’âme du ministre sont régulièrement guettés. On compte les couleuvres avalées par Hulot. ll lui a fallu gober l’entrée en vigueur du traité CETA de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, auquel il était opposé. Il lui a fallu justifier le report d’une promesse (déjà faite sous François Hollande!) de ramener en 2025 à 50% (contre 75% aujourd’hui) la part du nucléaire dans la production d’électricité, faute d’alternative non polluante suffisante. Il lui a fallu accepter l’autorisation prolongée pour cinq ans encore du glyphosate.

Il lui a fallu ronger son frein lors d’états généraux de l’alimentation qu’il a jugés si décevants qu’il en a boycotté le discours de clôture en décembre dernier. Mais il a en revanche obtenu gain de cause sur l’un des dossiers essentiels aux yeux de l’écologiste: l’enterrement définitif du projet d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Jusqu’alors, le ministre parvenait à gérer la pression en quittant Paris en fin de semaine pour aller faire du kitesurf sur ses terres de Bretagne. Mais cette fois? (TDG)