Le match Macron-Le Pen domine les élections européennes de mai

Tout le monde vous le dira: les élections européennes ne passionnent pas les Français, qui traditionnellement sont seulement 40% à y participer. Mais cette fois-ci, le 26 mai, la donne sera peut-être différente. Pour la première fois depuis vingt ans, les élections se feront à l’échelle d’une circonscription nationale unique – tout le pays votera sur les mêmes listes, ce qui peut renforcer le sentiment d’un enjeu commun. Ensuite, la crise des «gilets jaunes» et la question de la légitimité du pouvoir en place pourraient dramatiser le scrutin. Désormais les dernières têtes de listes ont été désignées, les acteurs sont connus et la campagne va pouvoir démarrer. À huit semaines du scrutin, petit survol de ceux qui sont sur la ligne de départ et de leur état de forme.

Duel cruel au sommet

Tous les sondages promettent une forte avance et un coude à coude entre la République en marche (LREM) et le Rassemblement national (RN): 23% pour le premier, 22% pour le second selon le dernier baromètre Harris Interactive. C’est le retour du match Macron-Le Pen de la présidentielle, avec un fort enjeu symbolique: lequel, ou laquelle des deux arrivera en tête?

Comme toujours aux Européennes, le duel se joue avec des figurants: Jordan Bardella est tête de liste côté RN, il a 23 ans, l’enthousiasme d’un militant qui n’a d’autre expérience que la présidence des Jeunes du mouvement, mais en réalité c’est la patronne qui fait campagne, elle multiplie les déplacements et ne laissera au blanc-bec que quelques débats télévisés. Côté LREM, contre-pied total: la liste est emmenée par une femme d’expérience, Nathalie Loiseau, 54 ans, ancienne diplomate, ancienne directrice de l’ENA, ex-rocardienne passée à Juppé puis devenue ministre des Affaires européennes dans le gouvernement Macron. Une caricature d’experte, que le président a préférée à des figures moins technocratiques. Car c’est lui, Emmanuel Macron, qui décide de tout: président, Jupiter, et aussi chef de son parti, jusque dans les moindres détails.

Au côté de la pâle figure d’Isabelle Loiseau, on notera la présence de Pascal Canfin, le directeur du WWF France, qui vient donner la nécessaire caution écologique. Alliée au MoDem et à d’autres mouvements centristes, la liste de LREM ratisse le plus large possible. Si elle échouait derrière le Rassemblement national, ce serait une humiliation.

La résurrection de la droite

Loin derrière les partis de tête mais pleins d’un espoir retrouvé, Les Républicains (LR), avec 14% des intentions de vote alors qu’ils étaient à moins de 10% en décembre,vivent une résurrection. Ils la doivent à François-Xavier Bellamy. Comme Jordan Bardella, il était un inconnu il y a six mois. Professeur de philosophie, 33 ans, calé sur des positions morales très conservatrices mais qu’il garde pour lui, il a été imposé par le président Laurent Wauquiez à la fureur des progressistes du parti. Pourtant en quelques semaines, il a séduit tout le monde, par exemple Christian Jacob, président du groupe LR à l’Assemblée: «Il ne la ramène pas, il écoute, il travaille, et quand il parle ça sonne juste. Il est apaisant. Tous les élus se remettent à y croire.»

François-Xavier Bellamy, c’est l’ambition de reconstituer un parti de droite fort, sur le socle des valeurs traditionnelles que défendait François Fillon, mais avec la capacité de s’ouvrir à des centristes. Hervé Morin, le puissant patron de la région Normandie est le garant de cette ouverture puisqu’il a accepté une alliance avec la liste républicaine. Viser au moins les 17%, c’est le rêve du parti.

La gauche désunie

«Le PS et les Verts ont vécu, qu’ils n’empêchent pas, en refusant de mourir, la gauche de renaître.» L’auteur de ces lignes, publiées en 2017 dans une tribune du «Monde» au lendemain de la débâcle des présidentielles, est Raphaël Glucksman. En novembre il a créé un mouvement, Place publique, pour «rassembler la gauche». Tous ont refusé (les Verts, GénérationS, le PC, sans compter les Insoumis) et le seul parti avec qui il a pu faire alliance… c’est le PS.

Au baromètre actuel, la France insoumise (LFI) obtiendrait 8%, les Verts 7%, le PS-Place publique 7% également… Les autres, qui totaliseraient ensemble au moins 6%, sont tous en dessous du seuil de 5% et n’auront donc pas d’élu. En plus d’illustrer caricaturalement l’art de la division au sein de la gauche et de l’extrême gauche, cette fable de la désunion traduit aussi l’appétit des ambitions: entre Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (Les Verts) et Raphaël Glucksman, c’est à qui sera devant et pourra s’affirmer le leader légitime de la gauche. (TDG)