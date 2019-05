Le grand mercato commence pour la succession de Juncker

«J’ai travaillé à casser des monopoles, c’est essentiellement ce que j’ai fait depuis cinq ans, c’est aussi ce que les électeurs ont fait aujourd’hui. Le monopole du pouvoir est cassé. Et c’est aussi pourquoi nous pouvons faire autre chose.» Ainsi s’est exprimée dimanche soir la Danoise Margrethe Vestager devant un hémicycle du Parlement européen à Bruxelles transformé en salle de presse géante.

Le «monopole» en question est en fait un duopole: celui des sociaux-démocrates et des chrétiens-démocrates. Dans l’assemblée qui vient d’être élue, ils ne disposent plus d’une majorité. Il faudra donc constituer une alliance plus large pour faire élire le ou la successeur de Jean-Claude Juncker, dont le mandat se termine le 31 octobre, avec les libéraux et/ou les Verts. Les jeux sont loin d’être faits.

«Alliance des progressistes»

Les chrétiens-démocrates continuent de soutenir leur candidat Manfred Weber. Seulement voilà, le Bavarois a peu de chances d’être désigné par les chefs d’État européens car autour de la table du Conseil une dizaine d’entre eux ne lui sont pas favorables. La famille libérale pèse presque autant dans cette «chambre haute» que la démocratie-chrétienne. Le président français Emmanuel Macron, désormais affilié de fait aux libéraux, travaille à une grande «alliance des progressistes». Lundi soir, il recevait à l’Élysée Pedro Sánchez, le premier ministre socialiste espagnol.

Pour l’instant, il n’y a que deux candidats déclarés: Manfred Weber et le socialiste Frans Timmermans. Les libéraux ne soutiennent pas officiellement celle qui a pourtant été leur championne pendant la campagne, Margrethe Vestager, car ils refusent le principe selon lequel l’Exécutif échoie à une tête de liste. D’où leur prudence. «Le nouvel équilibre des pouvoirs au Parlement exige pour la Commission un candidat qui puisse construire une majorité large au-delà des lignes partisanes. Notre groupe sera ouvert à considérer tous les candidats qui peuvent réunir le soutien d’une robuste majorité de gouvernement», a expliqué leur président de groupe, Guy Verhofstadt, lundi. Les candidatures «extérieures», comme celle du Français Michel Barnier, restent possibles.

La logique du consensus

Sur le papier, une grande alliance à trois avec les Verts au Parlement suffirait à réunir une majorité. Mais ces derniers n’ont aucun poids au Conseil européen. Paradoxalement, ils pourraient contribuer à faire nommer Margrethe Vestager car, tout en n’étant pas favorables à Manfred Weber, ils souhaitent maintenir le principe selon lequel la présidence de la Commission échoie à une des têtes de liste à l’élection. Ils espèrent surtout se rendre indispensables pour conquérir des portefeuilles dans la prochaine Commission.

Mardi matin, les présidents de groupe politique se réunissent au Parlement pour déminer le terrain, suivis, l’après-midi, à partir de 17 heures, des chefs d’État et de gouvernement des Vingt-Huit. À Sibiu, en Roumanie, le 9 mai, le président du Conseil avait exhorté ces derniers à ne pas perdre de temps pour se décider sur le renouvellement des quatre présidences: outre celle de la Commission, celles de la Banque centrale, du Conseil et du Parlement sont également à pourvoir d’ici à la fin de l’année. Donald Tusk a averti: «Il est préférable que nous ayons un consensus, mais il faut être réaliste… Je n’hésiterai pas à soumettre ces décisions au vote si le consensus est difficile à obtenir.» Or, les chrétiens-démocrates, sauf s’ils étaient lâchés par le Hongrois Viktor Orbán, disposent d’une minorité de blocage au Conseil, et la majorité qualifiée exige pratiquement un consensus des «chefs». Il y a donc peu de chance pour qu’une fumée blanche s’échappe du bâtiment Europa mardi soir.

La logique des partis a marqué un point après ces élections, mais elle n’a pas remplacé celle du consensus entre chefs d’État. Elle pourrait en revanche aboutir à ce que le programme de travail de la prochaine Commission, qui sera arrêté, dans ses grandes lignes, lors du sommet des 20 et 21 juin à Bruxelles, soit un peu plus en ligne avec les préférences exprimées par les Européens. Ce serait déjà beaucoup.

(TDG)