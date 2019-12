Le désengagement dans le Donbass se veut prémices de paix

Sortir de trois ans de paralysie

Le premier rendez-vous des présidents russe et ukrainien, sous chaperonnage franco-allemand, a pour objectif de relancer les pourparlers de paix sur l'est de l'Ukraine, seul conflit armé actif d'Europe.



Après trois ans de paralysie des négociations au plus haut niveau, le vétéran Vladimir Poutine y serrera la main pour la première fois de Volodymyr Zelensky, un ancien comédien arrivé au pouvoir en mai. Personne n'attend de percée dès lundi. Mais la reprise des discussions est vue avec optimisme tant le président français Emmanuel Macron, avec la chancelière allemande Angela Merkel, a bataillé pour raviver la mise en œuvre des accords de paix de Minsk.



Ce sera l'occasion aussi pour Paris d'évaluer les chances de l'ambition de M. Macron de relancer des relations russo-européennes, quasi-paralysées depuis l'annexion de la Crimée ukrainienne par Moscou en 2014, suivie du conflit dans l'est de l'Ukraine. La guerre entre Kiev et des séparatistes prorusses a fait plus de 13000 morts en plus de cinq ans. L'Occident et l'Ukraine accusent Moscou de financer et d'armer les rebelles, ce que la Russie nie, affirmant jouer un rôle politico-humanitaire pour protéger les populations locales.



Les négociations à Paris, un format baptisé «Normandie», vont se concentrer sur le contenu des accords de Minsk: cessez-le-feu immédiat, retrait des armes lourdes, restauration du contrôle de Kiev sur la frontière avec la Russie, autonomie accrue pour les territoires sous contrôle séparatiste. Vladimir Poutine s'est montré circonspect sur ses intentions, mais Moscou a pour priorité d'avancer sur la question de l'autonomie et de la tenue d'élections dans les régions de Donetsk et Lougansk. Un autre sujet est la question du transit du gaz russe via l'Ukraine vers l'Europe, afin d'éviter une coupure des approvisionnements au Nouvel-An.



V.L.