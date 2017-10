Le défi catalan: «La seule issue, c'est une Espagne fédérale!»

– Le gouvernement espagnol a annoncé samedi le recours à l’article 155 de la Constitution pour suspendre l’autonomie de la Catalogne. Mais l’approbation du Sénat va tarder encore. Cela donne-t-il du temps au président catalan, Carles Puigdemont?

– Techniquement oui, puisque la procédure peut durer plus d’une semaine. Mais Madrid a déjà préparé une liste de mesures très dures à appliquer pour reprendre en main l’administration catalane. L’impact émotionnel d’une Generalitat (ndlr: gouvernement catalan) mise sous tutelle est terrible pour tous les Catalans, qu’ils soient indépendantistes ou non. Mariano Rajoy le sait, mais il est dans un jeu de menaces croisées avec le président catalan, Carles Puigdemont, qui, de son côté, menace de proclamer l’indépendance en séance plénière du parlement régional.

– C’est une partie de poker entre les deux hommes?

– On est dans un jeu dangereux où personne ne veut être celui qui tire le premier. Chacun attend que l’autre commette l’irréparable pour justifier sa position face à l’opinion publique internationale. Si l’Etat agit de façon autoritaire, en face le président catalan dégaine la déclaration d’indépendance. Et si l’indépendance est proclamée, la suspension de l’autonomie se justifie. Pour l’instant, il semble que Puigdemont gagne, puisqu’il a obligé Rajoy à enclencher l’article 155…

– Mais le président catalan ne fait-il pas face à une opposition très forte dans son propre camp?

– Il y a des gens à ses côtés qui essaient de le freiner. Mais il lui est de plus en plus difficile de reculer. Il y a trop de pression de la part de toute cette foule qu’on mobilise semaine après semaine et à qui on a promis le paradis par l’indépendance. Le mouvement est hors de contrôle, comme une énorme boule de neige qui dévale la pente et entraîne tout sur son passage jusqu’à s’écraser. Personne ne voulait vraiment en arriver là, et pourtant on y est.

– La sortie souhaitée semble être de nouvelles élections régionales…

– Cela permettrait de gagner du temps, sans forcément résoudre le problème, car les enquêtes montrent que les camps ne bougent pas. Les opinions sont très formées et personne ne convainc plus personne. Les indépendantistes font beaucoup de bruit, mais ils n’ont pas la majorité de la population catalane avec eux, même si le système électoral qui favorise le vote rural leur donne une majorité au parlement. Cela montre que la crise actuelle est un problème entre la Catalogne et le reste de l’Espagne, oui, mais c’est avant tout un problème entre Catalans.

– La perspective de voir l’économie catalane s’effondrer peut-elle freiner les indépendantistes?

– La fuite des banques et des entreprises est un avant-goût de la débâcle qui s’annonce. Sans l’appui de l’Union européenne, on est loin de l’éden promis, une Catalogne riche et prospère une fois libérée du joug de l’Espagne. Mais cela ne préoccupe qu’une minorité. Le mouvement indépendantiste n’est plus rationnel. Si ça va mal, selon lui, c’est de la faute de Madrid. Et l’application de l’article 155, qui marque l’agression ultime de l’Etat oppresseur, va encore apporter de l’eau au moulin. Le problème est qu’on est entouré de pyromanes.

– Et y a-t-il des pompiers?

– Oui, mais ils manquent de lances d’incendie. La maire de Barcelone, Ada Colau, ou le chef des socialistes catalans, Miquel Iceta, essaient de freiner l’escalade et d’ouvrir des voies de dialogue, mais ils sont dans une situation difficile car leurs militants sont divisés sur la question. La gauche catalane a échoué dans la construction d’un espace politique indépendant des deux extrêmes, et les positions modérées sont fragilisées. Vendre du rêve est plus facile.

– Comment peut-on rétablir le dialogue?

– Il faudrait une figure forte. Cela aurait pu être le roi Felipe, mais il s’est rangé du côté du gouvernement et a perdu son rôle modérateur. Il faudrait reconnaître qu’en Catalogne, il y a une grande majorité de gens qui considèrent que la relation avec le reste de l’Espagne n’est pas satisfaisante et qu’il faut construire autre chose. La voie fédérale serait la seule sortie par le haut. Cela suppose d’en finir avec l’immobilisme de la droite espagnole et de construire un nouveau projet qui accepte les différences pour reconnaître que l’Espagne est un Etat pluriel, une nation de nations. Les socialistes et Podemos ont la clé, ce sont eux qui peuvent impulser cette troisième voie, mais il n’y a jamais vraiment eu jusqu’ici de culture fédérale en Espagne.

C.TH.

