Le challenger Jirí Drahoš veut ancrer, à nouveau, la Tchéquie en Europe

Il voulait faire carrière dans la musique étant jeune, mais un professeur l’a orienté vers la chimie. Il n’en reste pas moins passionné d’opéra, joueur de trompette et de piano, en duo avec son frère. Et le voilà qui se lance, à 68 ans, en politique! Jirí Drahoš, scientifique renommé, a obtenu 26,6% des voix à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle en République tchèque, les 12 et 13 janvier. Il est certes loin derrière le président sortant Miloš Zeman (38,6% des suffrages), mais il a des chances de l’emporter au second tour, car de nombreuses voix devraient se reporter sur lui. Il a d’ailleurs reçu le soutien de la plupart des candidats éliminés, soucieux de faire barrage au chef de l’État actuel, un populiste eurosceptique et antimigrants âgé de 73 ans, qui ne se déplace qu’avec une canne en raison d’une neuropathie diabétique, doublée d’un alcoolisme avéré.

Tout les oppose

Les deux hommes vont s’affronter jeudi lors d’un duel télévisé qui pourrait être décisif. Tout les oppose, dans le style comme dans les idées: Jirí Drahoš est un homme à lunettes et aux cheveux blancs, costume-cravate impeccable, élégant et posé, amateur de jardinage et capable de parler quatre langues. «C’est un chercheur reconnu, un grand spécialiste et une personnalité cultivée», assure Richard Brabec, vice-président du mouvement centriste ANO.

Physicien réputé, tout à fait novice en politique, il fut président de l’Académie tchèque des sciences, une institution qui a acquis, sous sa direction, une belle renommée internationale. Il se présente comme un libéral modéré, indépendant, favorable à l’Europe et à l’OTAN, inquiet de la montée de l’extrémisme dans le pays, ce qui lui vaut de séduire surtout les urbains, les jeunes et les Tchèques éduqués.

Face à lui, Miloš Zeman aime provoquer, rire et choquer, à la manière d’un Donald Trump, parfaitement conscient que cette trivialité d’homme du peuple lui rapporte des voix: «Miloš Zeman se présente comme le représentant des 10 millions de Tchèques modestes, et taxe ses opposants d’adeptes des «cafés de Prague», son insulte préférée, censée désigner l’élite éloignée des problèmes des gens simples», explique Jakub Charvát, politologue à l’Université métropolitaine de Prague.

Pour Erik Tabery, rédacteur en chef de l’hebdomadaire libéral Respekt, «Jirí Drahoš a les plus grandes chances de victoire sur Zeman. Il n’incarne aucun courant politique et ne polarise pas la société. Car les élections de ces dernières années avaient creusé les clivages sociaux. Ce scrutin est l’occasion de rétablir un compromis social. Il faut la saisir.» Jirí Drahoš a justement déclaré, au lendemain du premier tour, qu’en tant que chef de l’Etat il veillerait à «unir la société, et non la diviser».

Une «bourrique» au Château?

Si Jirí Drahoš l’emporte au second tour, quel président sera-t-il au Château de Prague? Si certains le trouvent ennuyeux ou fade, lui se pose en homme déterminé, persévérant. «Je suis un combattant, dit-il. Je suis né dans les montagnes Beskides, où les gens sont connus pour être têtus comme des bourriques!» Il se présente aussi comme «l’un des représentants du monde de demain», comme il l’a déclaré dans une interview à Euronews.

«Il sera certainement un président pro-européen, capable d’améliorer l’image du pays sur la scène européenne», estime Jirí Pehe, président de la New York University de Prague et ancien conseiller de Václav Havel. «Ce serait un signe positif envoyé à l’Europe, comme le fut l’élection du Vert Alexander Van der Bellen en Autriche. Nos voisins slovaques, qui ont élu Andrej Kiska à la tête de l’État, ont en outre montré que l’expérience en politique n’est pas indispensable pour présider», poursuit-il.

En République tchèque, le président a peu de pouvoirs, mais il jouit d’une aura particulière, entre autres parce qu’il y a dans ce pays une tradition de présidents charismatiques. Mais la voix et la politique de Jirí Drahoš s’inscriront manifestement en porte-à-faux avec celles, autoritaires et populistes, de ses voisins, le premier ministre Hongrois Viktor Orbán et l’ex-premier ministre polonais Jaros?aw Kaczynski. Les Tchèques oseront-ils glisser dans l’urne leur bulletin en faveur d’un président de rupture, une sorte de force tranquille à laquelle ils sont peu habitués? Laure de Charette Prague (TDG)