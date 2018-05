Le boss de Facebook n’a pas convaincu les eurodéputés

Une mise en scène plutôt qu’une mise en difficulté. C’est probablement ainsi que l’on se souviendra de l’audition tant attendue de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, venu répondre, mardi, de sa responsabilité face au scandale Cambridge Analytica devant le Parlement européen.

Une petite dizaine d’eurodéputés (principalement les chefs de groupes politiques) ont eu à peine plus d’une heure pour en découdre avec le jeune PDG. S’ils étaient extrêmement bien préparés (la plupart avaient fait appel aux questions de leur communauté), le format de l’audition l’a rendue complètement stérile.

Au lieu d’une constante interaction, les eurodéputés ont posé leurs questions chacun leur tour pendant une bonne heure. Il ne restait à Zuckerberg, en fin de session, que sept minutes pour piocher où il voulait dans ce buffet d’interrogations. S’il a offert vingt minutes supplémentaires de son temps, son unique réponse finale s’apparentait d’ailleurs davantage à une redite de son introduction: Facebook a pu réduire la portion des faux comptes sur sa communauté sous 10%, lutte activement contre les discours haineux, contre le contenu terroriste, etc.

Colère

Des généralités qui ont rendu furieux les eurodéputés qui avaient potassé des questions précises et pertinentes. Mais leur colère était davantage tournée vers leur président, l’Italien Antonio Tajani. C’est lui, nous dit un député, qui aurait refusé un format plus interactif pour l’audition. C’est aussi lui qui a fait le choix de ne pas inviter Zuckerberg en Commission parlementaire des libertés civiles, où le format aurait été plus interactif. «Tajani voulait sa photo dans les journaux avec le PDG de Facebook, ce qui n’aurait pas été possible si Zuckerberg était venu en commission», avancent plusieurs sources.

Le scandale des détournements des données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs a été rendu possible parce qu’une appli, à première vue inoffensive, est parvenue à siphonner les données de sa communauté et de ses amis. «A-t-on tout vu, ou faut-il s’attendre à de nouvelles révélations dans les prochains mois?» a demandé en substance le chef du groupe de droite et centre droit PPE, l’Allemand Manfred Weber?

«La bonne nouvelle, c’est que les modifications que nous avons apportées au système en 2014 empêcheraient une redite» du scandale, a répondu Zuckerberg. «Cependant, comme beaucoup d’apps existaient avant les modifications de 2014, il nous faut toutes les revoir (…). Cela va prendre des mois», a poursuivi le jeune PDG. Sur les milliers déjà revues, 200 ont été suspendues. «J’anticipe que nous en trouverons d’autres», a-t-il dit.

Démanteler Facebook

Devant le Congrès américain, Zuckerberg avait affirmé ne pas avoir l’impression que l’entreprise qu’il a conçue depuis son dortoir d’université soit un monopole. «En cas de démantèlement, choisirait-il de garder WhatsApp ou Instagram?» lui a demandé le chef des Libéraux, Guy Verhofstadt. L’idée a été évoquée par Emmanuel Macron. «D’où je me tiens, j’ai l’impression que de nouveaux concurrents arrivent chaque jour. Nous devons constamment faire évoluer nos services», a répondu le PDG. Et d’insister sur le fait que des millions d’entreprises étaient capables d’embaucher car elles fleurissaient grâce à son empire.

Les questions sans réponses

«Je n’ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais au moins j’ai pu entendre les préoccupations de vos électeurs», a finalement conclu Zuckerberg. Sous la pression de Verhofstadt et de l’écologiste Jan Philipp Albrecht, il a promis des réponses écrites dans les prochains jours. Une nouvelle audition devrait aussi être prévue avec un responsable de Facebook.

Parmi les questions restées sans réponses, celle du Britannique Syed Kamall, qui voulait savoir ce que le réseau faisait des données qu’il collecte sur des non-utilisateurs. Ou encore sur la possibilité d’introduire de la transparence sur ses algorithmes. «Vous avez le pouvoir de rendre quelqu’un visible sur les réseaux sociaux. Cette décision ne peut appartenir à une entreprise», a dit Manfred Weber.

Le Soir

(TDG)