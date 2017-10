Le «Trump tchèque» en passe de réussir son pari

Le parti populiste ANO de l'homme d'affaires Andrej Babis arriverait en tête des élections législatives en République tchèque, selon des projections diffusées samedi. Il recueillerait 29,1% des suffrages.

Il devance les libéraux du Parti démocratique civique (ODS), la formation d'extrême droite SPD (Liberté et démocratie directe) et la version tchèque du Parti pirate, crédités de scores compris entre 10,4 et 11%.

Les sociaux-démocrates (SSD) du premier ministre sortant, Bohuslav Sobotka, sont donnés à 7,4% des suffrages, soit leur pire score électoral depuis 1993 et la dissolution pacifique de la Tchécoslovaquie. Les chrétiens démocrates (KDU-SL), partenaire de coalition de Sobotka, ne remporteraient eux que 5,9% des voix.

Scrutin de deux jours

Ces estimations diffusées par l'agence Median sont basées sur le dépouillement de 8,8% des suffrages exprimés lors du scrutin étalé sur deux jours. D'après cette projection, huit partis sont en mesure de franchir le seuil de représentation parlementaire fixé à 5% des voix.

Les opérations de vote avaient débuté vendredi. Elles ont pris fin samedi à 14 heures.

Andrej Babis, qualifié de Donald Trump de la République tchèque, pourrait bien devenir le premier ministre du pays samedi pic.twitter.com/CV0c9WThuH — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) 20 octobre 2017

D'autant que si certains partis politiques ont laissé entendre qu'ils pourraient former une coalition avec l'ANO, ce serait à la condition que son dirigeant charismatique ne soit pas premier ministre.

Une condition que le «Trump tchèque» n'a nullement l'intention d'accepter. Il peut compter sur l'appui du président Milos Zeman qui devra d'abord charger le vainqueur du scrutin d'engager des pourparlers de coalition, puis désigner le chef du futur gouvernement.

Premiers résultats en soirée

«Je m'attends à ce que la République tchèque entame une nouvelle étape», a déclaré vendredi M. Babis après avoir glissé son bulletin dans l'urne. Le pays a surtout besoin d'un gouvernement qui «va réellement régler les problèmes des gens», a-t-il ajouté.

Le milliardaire a réitéré à la veille du vote son hostilité à l'accueil des migrants et à la zone euro, sans pour autant prôner la sortie de l'Union européenne. Membre de l'UE depuis 2004, la République tchèque a conservé sa monnaie nationale, la couronne.

Le principal rival de M. Babis, le ministre pro-européen des affaires étrangères Lubomir Zaoralek, tête de liste du parti social-démocrate CSSD, a souhaité vendredi à Ostrava, dans l'est du pays, que le futur gouvernement «fasse tout pour que la République tchèque ne se retrouve pas à la périphérie» de l'UE.

Mais son désaccord sur l'Europe avec le chef de l'ANO n'est pas total. «Il n'y aura pas de quotas (de migrants à accueillir, ndlr), je peux le garantir et le promettre», a-t-il affirmé. Et «personne ne nous oblige maintenant à entrer dans la zone euro», a-t-il poursuivi.

Les bureaux de vote, qui ont rouvert à 8h samedi matin, doivent fermer à 14h, conformément à la tradition tchèque afin de permettre aux électeurs de profiter du reste du week-end. En l'absence de sondages à la sortie des bureaux de vote, les premiers résultats significatifs devraient être connus samedi soir. (ats/nxp)