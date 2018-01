Le SPD vit dans la hantise de l’extinction politique

Le Parti social-démocrate (SPD) a-t-il encore un avenir? C’est la question qui préoccupe des milliers de militants qui voient d’un très mauvais œil une nouvelle alliance avec Angela Merkel dans une troisième «grande coalition» d’affilée. Après les discussions préliminaires entre les directions de partis qui ont abouti, la semaine dernière, à un accord de principe avec les conservateurs, les 600 délégués doivent donner, dimanche, leur feu vert aux négociations de gouvernement lors d’un congrès exceptionnel à Bonn.

Le président du SPD, Martin Schulz, devra également consulter ensuite les 450 000 militants du parti à qui il a promis un vote sur cette «grande coalition». Ce sont eux qui décideront au final de l’avenir de l’Allemagne dans les quatre prochaines années. Martin Schulz a réalisé cette semaine une tournée dans les fédérations et les sections locales pour convaincre les délégués de voter en faveur de l’accord passé avec Angela Merkel. Mais la base – traumatisée par l’échec électoral de septembre qui a vu le SPD enregistrer, avec 20,5% des voix, le plus mauvais score de son histoire – reste très réticente.

Les militants regrettent l’absence de thèmes porteurs comme la lutte contre la pauvreté, l’impôt sur la fortune ou l’augmentation du taux d’imposition maximal… «Le SPD a perdu son caractère social», proteste Axel Mosler, un militant de Dortmund. «C’est simple, le SPD n’est plus le parti des travailleurs», résume un retraité de la section locale d’Essen-Karnap.

La fronde des jeunes

Kevin Kühnert, le président des jeunesses sociales-démocrates (Jusos), a pris la tête de la fronde anti «grande coalition». Âgé de 28 ans, il est l’homme qui pourrait mettre un terme, dimanche, à la carrière de Martin Schulz. «Je constate partout à la base le même ras-le-bol», dit-il. L’idée de disparaître du paysage politique n’est plus exclue. «Quand on observe l’évolution de la gauche sociale-démocrate en Europe, on peut s’inquiéter. Regardez les socialistes français! Ils sont tombés tellement bas qu’ils ont dû vendre leur siège de la rue de Solférino», ajoute-t-il, effrayé par une telle éventualité en Allemagne.

«Le SPD n’échappe pas au déclin de la social-démocratie qu’on constate dans toute l’Europe», explique l’économiste allemand Jakob von Weizsäcker, par ailleurs député social-démocrate européen. Même les pays scandinaves, bastions de la gauche sociale-démocrate, ne sont pas épargnés. «Les électeurs de gauche qui ont peur de la mondialisation, des mouvements migratoires et de la révolution numérique choisissent aujourd’hui d’autres bulletins de vote, notamment ceux de l’extrême droite», ajoute-t-il. Les raisons de la perte d’influence de la social-démocratie en Allemagne s’expliquent aussi par la libéralisation du marché du travail imposée entre 1998 et 2005 par l’ancien chancelier – social-démocrate – Gerhard Schröder, et dont les responsables sociaux-démocrates s’efforcent sans cesse de corriger les effets, sans offrir de perspectives nouvelles. «Les dirigeants ne sont plus en phase avec la base du parti», confirme Gero Neugebauer, politologue à l’Université libre de Berlin (FU).

Entre peste et choléra

Pour sortir de l’impasse, Martin Schulz a donc le choix entre la peste (la grande coalition) et le choléra (de nouvelles élections). Si le SPD refusait cette nouvelle alliance avec Mer­kel, les Allemands devraient en effet retourner aux urnes. Or, la perspective de nouvelles élections n’a rien d’encourageant. Selon le journal populaire Bild, le SPD continue de dégringoler dans les sondages à des niveaux jamais atteints. Il a encore perdu deux points par rapport au scrutin désastreux de septembre. Le parti d’extrême droite AfD (Alternative pour l’Allemagne) remonte en revanche à 14% (+1,5 point). «Le SPD risque de se retrouver bientôt derrière l’extrême droite», pronostique le publiciste et éditeur Wolfram Weimer, fondateur du magazine politique Cicero. Un scénario qu’on a déjà connu dans l’autre pays de l’Union européenne… (TDG)