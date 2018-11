Le Royaume-Uni et l’Union européenne s’accordent enfin sur le Brexit

La fin de la partie approche. Mardi en fin de journée la confirmation d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni s’est répandue comme une traînée de poudre dans les médias britanniques et irlandais. Puis l’annonce de la convocation dès le soir même des principaux membres du Cabinet à Downing Street pour qu’ils se fassent expliquer l’accord, avant une réunion de l’ensemble du Cabinet ce mercredi à 15 h heure suisse. Cette issue était attendue, le négociateur européen Michael Barnier l’avait fait savoir lundi soir. Pourquoi ce délai? Sans doute Theresa May avait-elle besoin de quelques heures supplémentaires pour décider de la manière adéquate de présenter l’accord. La première ministre britannique ne dispose en effet que d’une très faible marge de manœuvre, aussi bien au sein de son propre gouvernement qu’au parlement.

Au sein du Cabinet, composé de vingt-huit ministres, trois groupes se détachent. Les Brexiters radicaux s’avèrent les plus bruyants. Face à eux, plus discrets mais tout aussi tenaces, les fervents partisans d’un lien proche avec l’UE. Au centre, les ministres indécis, qui suivront Theresa May et n’auront guère d’influence. Convaincre tous les membres de son Cabinet, aussi éclectique soit-il, est déterminant pour Theresa May afin que, à leur tour, ceux-ci encouragent les députés de la Chambre des Communes à soutenir son projet courant décembre.

Cette tâche s’annonce encore plus ardue. Concrètement, la Première Ministre a besoin de 320 votes pour faire adopter l’accord. Si elle dispose de 316 députés conservateurs autorisés à voter, une quarantaine de Brexiters radicaux dans la ligne de Boris Johnson se disent prêts à rejeter son projet, tout comme une dizaine de partisans d’un second référendum. Parallèlement, les dix élus du parti démocratique unioniste (DUP), partenaires officiels du gouvernement, ne se prononceront qu’au regard des conséquences de l’accord sur l’Irlande du Nord.

Jouer sur la peur

Comment Theresa May peut-elle convaincre assez de ces opposants internes et une poignée de députés de l’opposition travailliste à se rallier à son projet? En jouant sur la peur. Tous savent en effet que les conséquences d’un rejet de l’accord avec l’UE pourraient être profondes pour le pays. La majorité des députés craignent assurément qu’il pousse le pays vers une sortie sans accord de l’UE. Les Brexiters radicaux redoutent, à l’inverse, qu’un rejet pousse une Theresa May à bout à réclamer l’organisation d’un second référendum, ce qui anéantirait leurs plus profonds espoirs. Surtout, leur rappellera la dirigeante conservatrice, cet accord ne concerne que le cadre global des relations entre l’UE et le Royaume-Uni: tous les détails ne seront négociés qu’une fois le Brexit concrétisé, soit après le 29 mars 2019. (TDG)