Le Pakistan nie toute collusion avec les groupes insurgés afghans

Ce fut longtemps un hub du djihadisme international. Pendant quinze ans, le Waziristan Nord, région reculée du Pakistan, à la frontière afghane, a abrité une mosaïque de groupes. Les talibans pakistanais contrôlaient une partie du territoire attaquant, depuis leurs repaires, les forces pakistanaises. Le réseau Haqqani, une autre faction insurgée, liée aux talibans afghans, y avait ses bases arrière.

Aujourd’hui, l’armée organise des visites à l’issue d’une opération de nettoyage lancée en 2014. Objectif: répliquer au tweet du 1er janvier de Donald Trump qui a reproché à son allié d’«abriter les terroristes que nous pourchassons en Afghanistan».

Dans son quartier général de Miran Shah, le général Jawad fait le bilan de l’opération. «Nous avons perdu 815 hommes, explique ce petit homme à la moustache finement taillée. Ces mécréants disposaient de sous-sols aménagés sous des mosquées, ils avaient des fabriques de mines et de munitions.»

Aperçu du paradis

Pour illustrer son propos, il nous emmène dans une base djihadiste reproduite par l’armée à partir d’installations reconquises et de matériels saisis. On aperçoit une chambre pleine de bouquets de fleurs et de portraits de jolies femmes où les kamikazes avaient un aperçu du paradis censé les attendre. Plus loin, on donne à voir un atelier de gilets d’explosifs. Une autre pièce expose des fusils d’assaut, des mitrailleuses, des canons légers. Un escalier caché sous un tapis mène à un complexe souterrain qui abrite une salle de torture avec poignards, hache de boucher et chaînes accrochés au mur. «Il n’y a plus de zone de non-droit au Waziristan Nord», assure le général Jawad.

Le 4 janvier, Washington a annoncé la suspension de l’aide militaire au Pakistan afin de pousser le pays à cesser son appui aux talibans afghans et au réseau Haqqani. «Les dirigeants du réseau Haqqani ne sont pas au Pakistan», réplique le porte-parole de l’armée, le général Ghafoor.

Mais le vernis de la communication va vite craquer. À Miran Shah, le général Jawad étale une carte marquant les zones contrôlées par les factions djihadistes pakistanaises et asiatiques avant l’offensive de 2014, en particulier le TTP, le mouvement des talibans pakistanais. Surprise: le réseau Haqqani n’y figure pas alors que l’organisation a utilisé la région pour préparer ses attaques dans l’Est afghan. Un oubli qui jette le doute sur la version officielle selon laquelle l’armée a bien ciblé l’organisation afghane au Waziristan. «Haqqani fait partie du TTP», justifie le général.

Levier d’influence

En réalité, les deux groupes sont bien distincts. En 2016, Sartaj Aziz, conseiller aux Affaires étrangères du premier ministre, avait admis des liens avec les talibans afghans: «Nous avons un levier d’influence sur eux car leurs chefs sont au Pakistan où ils reçoivent des soins médicaux. Leurs familles résident chez nous.»

Contrairement au TTP, les talibans afghans et le réseau Haqqani n’ont jamais porté le fer au Pakistan. Surtout, Islamabad compte sur eux pour endiguer l’influence de l’Inde en Afghanistan alors qu’au contraire, Donald Trump veut s’appuyer sur Delhi pour régler le conflit et préserver la stabilité en Asie du Sud.

Un cauchemar pour le Pakistan dont la rivalité avec l’Inde persiste depuis la partition du sous-continent en 1947. «Le lobby indien influence la politique américaine, peste le général Ghafoor. Leur ambassadrice à l’ONU est d’origine indienne. Leur ambassadeur en Inde est d’origine indienne. Mais nous ne nous soumettrons jamais à l’Inde.»

(TDG)