La victoire socialiste ternie par l’irruption de l’extrême droite

Pedro Sanchez aura les mains libres pour gouverner, mais avec quelle majorité? C’est la question qui se posait dimanche soir en Espagne à mesure que tombaient les résultats des élections législatives. La liste conduite par le socialiste arrive nettement en tête, mais sans majorité suffisante pour gouverner seul et il devra sans doute s’ouvrir à la construction d’une coalition, reste encore à savoir avec qui.

À 75% du dépouillement, les socialistes obtiennent en effet 122 députés (contre 84 aux élections de 2016), sur un total de 350 sièges dans l’hémicycle. Sans majorité absolue mais loin devant le PP qui chuterait au contraire à 65 sièges (contre 137 ultérieurement). En troisième position, Ciudadanos ont à 57 élus (contre 32), alors que Podemos baisse à 42 (au lieu de 71). Le parti d’extrême droite Vox qui entre en force au parlement avec 24 députés, même si le score reste en deçà de ses espérances. Le reste des sièges devrait aller aux petits partis nationalistes régionaux.

Près de 37 millions d’Espagnols étaient appelés aux urnes ce dimanche, pour des élections législatives anticipées marquées par l’émergence de la formation d’extrême droite dont le discours agressif a accaparé les derniers jours de campagne avec son discours efficace et survolté, et ses tirades populistes, ouvertement xénophobes et homophobes, assorties d’attaques aux féministes qualifiées de «féminazies».

Rarement ces dernières années, les Espagnols auront eu autant conscience de l’importance de leur vote et la journée a été marquée par une très forte affluence, puisqu’à 18 heures le taux de participation avait grimpé de 9 points par rapport aux élections de 2016.

«C’est le moment de décider quelle Espagne nous voulons», lançait le président sortant, Pedro Sanchez à la sortie du bureau de vote dimanche matin, appelant à consolider l’avance des socialistes et «éviter le recul à une Espagne du passé».

«Il faut voter pour qu’un gouvernement stable sorte des urnes», lors de ces élections qui sont «les plus décisives de ces derniers temps pour le destin de l’Espagne», affirmait aussi son principal adversaire, le conservateur Pablo Casado, tête de liste pour le parti populaire qui espérait faire revenir ses électeurs séduire par le ton exalté de Vox.

Quelle que soit l’issue définitive du scrutin, le panorama très fragmenté compliquera l’obtention de majorités nettes, et le pays peut se préparer à de longues tractations avant d’arriver à dégager une alliance de gouvernement. Tous les éventuels accords seront sans doute repoussés au mois de juin, après le gros rendez-vous électoral du 26 mai, particulièrement chargé en Espagne puisqu’en plus des élections européennes, se célébreront aussi les régionales et les municipales. Et d’ici là, les partis ne devraient se garder de dévoiler les futurs pactes.

Avec les indépendantistes?

Tout indique que Pedro Sanchez devra s’appuyer sur le soutien des indépendantistes de gauche catalans de ERC, qui devraient obtenir 15 élus. C’est précisément ce qu’il cherchait à éviter en réclamant ces derniers jours un vote utile. «Nous sommes tous près, la victoire est là, la question est de savoir si elle sera suffisante», répétait-il. «Gagner ne veut pas dire gouverner», avertissait-il. En attendant le casse-tête des alliances, une foule d’électeurs de gauche se rassemblait dimanche soir devant le siège du parti socialiste pour fêter la victoire. Le spectre d’une triple alliance à droite s’éloignait. Il avait été alimenté depuis des jours par des rumeurs qui prédisaient le raz de marée d’un vote occulte pour Vox, alimenté par les déçus du PP et des électeurs tirés de leur abstention habituelle par les appels du petit parti d’extrême droite à voter pour défendre l’unité de l’Espagne et protéger la patrie du risque séparatiste catalan. À droite, le parti populaire gardait le silence, dans l’attente de résultats définitifs. Mais tout indique que la relève générationnelle et le virage musclé et le discours agressif du nouveau leader, Pablo Casado n’ont pas réussi à endiguer la fuite des votants vers Vox.

(TDG)