La semaine du Brexit ou du Brino

Un cycle de négociations se termine et un autre commence, tout aussi difficile. Le programme de cette semaine cruciale pour Theresa May pourrait se résumer de la sorte.

Depuis qu’elle est devenue première ministre, il y a plus de deux ans, la leader conservatrice a entamé simultanément deux cycles de négociations sur le Brexit: un avec l’Union européenne et l’autre avec son propre parti. Le premier pourrait arriver à son terme dans les prochains jours, à l’occasion du sommet européen de mercredi et jeudi: tout indique que l’on pourrait trouver un compromis sur les deux questions non résolues – les futurs rapports commerciaux et la frontière nord-irlandaise – pour parvenir à un accord si ce n’est immédiat, au moins au cours d’un deuxième sommet extraordinaire à organiser en novembre.

Theresa May cherche également ouvertement à obtenir des voix des travaillistes

Le Parlement de Strasbourg et celui de Westminster disposeraient ensuite du temps nécessaire pour approuver l’éventuel pacte. Et tel est le principal problème de Downing Street: obtenir l’approbation de la Chambre des communes s’annonce encore plus compliqué que parvenir à un accord avec l’UE.

Le problème risque même de se manifester avant qu’un éventuel accord sur le Brexit puisse être soumis au parlement pour examen. Arlene Foster, leader du DUP (Democratic Unionist Party), le petit parti unioniste nord-irlandais qui, avec ses dix députés, garantit la majorité absolue aux conservateurs, menace de voter contre le programme budgétaire à la fin du mois d’octobre si l’accord sur le Brexit viole ses «lignes rouges» en créant une législation différente de celle du reste du Royaume-Uni pour l’Irlande du Nord, l’équivalent d’une frontière entre la région et la Grande-Bretagne.

Pour les unionistes fidèles à la monarchie britannique, cela signerait le début d’une partition de facto et la réunification avec la République d’Irlande, contre laquelle ils se sont battus durant les trente années de guerre civile, un conflit qui s’est terminé par un accord de paix en 1998. Ne pas adopter le budget équivaudrait presque à procéder à un vote de défiance: un pas de plus vers la démission de Theresa May, l’objectif auquel travaillent ses opposants internes, emmenés par l’ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.

Si à la dizaine de parlementaires du DUP viennent s’ajouter les quelque quarante conservateurs «ultrabrexitiens» qui ont déjà fait part de leur intention de voter contre l’accord sur le Brexit, considérant qu’il s’agit là d’un acte de soumission à Bruxelles, le rejet du parlement paraît inévitable. En particulier si Dowing Street choisit de rester dans l’union douanière de l’Union européenne, la seule option en mesure de résoudre l’énigme nord-irlandaise, pour une «période déterminée» qui pourrait devenir définitive.

Mais l’issue de ce deuxième cycle de négociations sur le Brexit, se déroulant pour ainsi dire entre la première ministre britannique et son pays, est imprévisible. Si l’on en croit une ancienne maxime de Westminster, au moment de voter, il ne reste souvent plus qu’un quart du nombre de députés rebelles escompté.

En citant «l’intérêt national», Theresa May cherche également ouvertement à obtenir des voix des travaillistes: il vaut mieux un Brexit «soft», sous sa conduite, qu’un Brexit dur avec à sa place «BoJo», comme la presse à sensation se plaît à surnommer l’ancien chef des Affaires étrangères. D’après le «Financial Times», la première ministre a une chance d’y arriver, même si elle est minime. Sinon, il ne lui reste plus qu’à démissionner.

S’ensuivront alors des élections anticipées et peut-être même un second référendum. La clé, c’est que l’accord final reste le plus vague possible, afin que chacun puisse y trouver ce qu’il cherche. Plus qu’un Brexit, c’est un «Brino», comme le définit un chroniqueur londonien, acronyme de «Brexit in name only»: un Brexit qui n’en a que le nom, pour continuer à discuter jusqu’en décembre 2020 de ce qu’implique vraiment une sortie de l’Europe, au cours des deux années de phase de transition déjà prévues, et peut-être encore bien après. (TDG)