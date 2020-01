La réforme présentée, les opposants dans la rue

Objet d'un conflit social exceptionnellement long, la réforme des retraites, promise par le président français Emmanuel Macron, est présentée vendredi en conseil des ministres, franchissant ainsi une étape clé malgré une nouvelle journée de manifestations.

«Re-Traite moi bien», pouvait-on lire sur une pancarte arborée par des opposants à Montpellier (sud), où se déroulait l'une des nombreuses manifestations qui ont lieu à travers la France.

Au 51e jour du mouvement entamé le 5 décembre, «la mobilisation est toujours importante, on va le voir aujourd'hui», a assuré Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat CGT, en pointe de la contestation. «Le gouvernement joue l'entêtement, il faut continuer à faire pression sur lui», estime-t-il.

Plusieurs milliers de personnes à Paris

Au départ de la manifestation parisienne, réunissant plusieurs milliers de personnes, son homologue de FO (Force ouvrière), Yves Veyrier, affirme quant à lui que, «quand le président dit que c'est une réforme faite pour durer, je peux vous dire qu'on va tout faire pour qu'elle ne dure pas et je suis persuadé qu'elle finira par être très largement corrigée».

«Si le gouvernement examine en Conseil des ministres une proposition de loi, clairement ça veut dire que M. Macron a renoncé à convaincre et que son intention c'est de vaincre et ça, c'est le pire dans une société démocratique», a tonné le chef de file de la France insoumise (gauche radicale), Jean-Luc Mélenchon.

Les opposants devront cependant faire mentir l'essoufflement du mouvement, après l'acceptation d'un compromis avec le gouvernement par les syndicats les plus modérés : les dernières manifestations ont été plus clairsemées et la grève dans les transports publics s'est largement amenuisée, malgré une reprise des arrêts de travail ce vendredi pour cette septième «journée de mobilisation».

Dans les transports, après un quasi-retour à la normale ces derniers jours, le trafic est ainsi de nouveau perturbé, avec une circulation presque normale pour les trains à grande vitesse (TGV) et l'international. Le métro parisien est moins fluide avec seulement trois lignes fonctionnant normalement.

Précaire équilibre financier

«Je crois que les Français en ont soupé de cette grève», a estimé jeudi le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. «C'est sûr, c'est compliqué mais je suis en accord avec les grévistes. J'aimerais même que d'autres catégories professionnelles rejoignent la grève», a tempéré Audrey, une infirmière de 34 ans, bloquée trois heures durant à Lille (nord) à cause de la suppression de son train.

Le soutien à la mobilisation est contrasté : selon un sondage BVA publié vendredi, 70% des Français estiment que le mouvement de protestation doit se poursuivre. Mais une autre enquête d'opinion, par Odoxa cette fois, établit le contraire : 56% des Français veulent que la grève «s'arrête».

Le mouvement est suivi dans d'autres secteurs que les transports. La Tour Eiffel restera ainsi fermée toute la journée, tout comme certaines écoles, les enseignants étant en pointe de la contestation.

Tandis qu'une nouvelle journée de mobilisation a été décidée pour le 29 janvier, le gouvernement, pour sa part, s'en tient à son calendrier. Le projet, qui abolit les régimes spéciaux permettant actuellement à certaines catégories comme les cheminots de partir plus tôt à la retraite, sera débattu au Parlement à partir du 17 février en vue d'un premier vote début mars.

En parallèle, les discussions se poursuivent entre gouvernement, syndicats et patronat sur des points-clés comme la pénibilité, le minimum de pension, les fins de carrière et l'emploi des seniors.

Autant de sujets qui rendent incertain «l'équilibre d'ici 2027» du système, renvoyé à une «conférence des financeurs», qui sera inaugurée le 30 janvier et doit proposer une solution avant fin avril. Le gouvernement a récemment accepté de suspendre l'instauration d'un bonus-malus incitant fortement à prendre sa retraite à 64 ans, contre 62 pour l'âge légal.

Le retrait provisoire de cet «âge pivot» a arraché l'accord des syndicats «réformistes» comme la CFDT mais, a averti son secrétaire général, Laurent Berger: «S'il n'y a pas d'avancée, on va rester sur cette situation extrêmement explosive». (ats/nxp)