La paix qui mena au désastre

Jamais une paix n’avait entraîné autant de catastrophes. Certes, l’armistice, conclusion de la Première Guerre mondiale, dont on a célébré le 100e anniversaire ce dimanche, a mis fin aux combats – bien qu’uniquement sur le front ouest – et a permis à des millions de soldats de rentrer chez eux, pour beaucoup avec des blessures physiques et psychologiques dont ils ne se remettraient jamais. Les gueules cassées, ces soldats défigurés, deviennent le symbole d’une guerre atroce qui devait être «la der des ders», mais également du destin qui attendait bon nombre de ces anciens combattants: la misère et un monde qui les reconnaît à peine.

L’artillerie a balayé les champs de bataille avec une telle intensité que, cent ans plus tard, le danger persiste. On continue en effet de retrouver çà et là des bombes chimiques, véritables métaphores physiques de l’impact de cette guerre et surtout de sa conclusion sur l’Europe. Car ce qui s’est passé en 1918 a déclenché un phénomène terrible, un bouillon de violence – à la fois ethnique, idéologique et nationaliste – qui débouchera sur la Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste. Ce n’est qu’alors que le continent sera enfin capable de se diriger vers le chemin rationnel sur lequel, malgré les crises et la progression de l’extrême droite, nous nous trouvons encore.

Les commémorations du début de ce que l’on appela la «Grande Guerre» ont amorcé une réflexion collective sur son origine. Grâce notamment au percutant livre de Christopher Clarke «Les somnambules» (Flammarion, 2012), nous en sommes arrivés à la conclusion qu’elle avait simplement été le fruit de la bêtise. La thèse de cet historien de Cambridge est que les dirigeants européens ont agi comme des somnambules se dirigeant vers un précipice sans être vraiment conscients des conséquences de leurs actes. Aucun d’entre eux ne souhaitait la guerre totale, mais leur cécité finira par anéantir le continent. Christopher Clarke est tout à fait conscient que les conséquences de cette guerre iront bien au-delà de 1918 lorsqu’il écrit: «Le conflit qui commence cet été-là mobilise soixante-cinq millions de soldats, emporte trois empires, fait vingt millions de morts, civils et militaires, et vingt et un millions de blessés. Cette catastrophe qui engendra les horreurs du XXe siècle européen «fut le premier cataclysme du XXe siècle, le cataclysme d’où surgirent tous les autres», selon les termes de l’historien américain Fritz Stern.»

Le Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, fut le pire accord de paix possible, et c’est dans l’humiliation que les puissances victorieuses imposèrent à l’Allemagne que germa peu à peu une graine, qui se transformera en fruit à croix gammées. Mais les problèmes avaient commencé plus tôt, avec l’éclatement de tous les nationalismes possibles sur les cendres des empires défunts. Le Musée de l’armée de Paris propose jusqu’en janvier une exposition intitulée «À l’est, la guerre sans fin, 1918-1923», qui retrace les combats qui éclatèrent dans les nations fraîchement créées et aborde le rôle qu’y jouèrent les soldats français, alors que la France est à l’époque la première puissance militaire du continent. Un épisode de l’histoire peu connu et encore moins étudié, bien que Bertrand Tavernier l’ait évoqué dans son film «Capitaine Conan».

Comme l’a expliqué John Horne, historien au Trinity College de Dublin et expert de ce conflit, dans une émission de France Culture: «Sur le front occidental et, surtout, du point de vue de la France et de l’Empire britannique, ce conflit s’achève le 11 novembre 1918. Mais à l’est et au Proche-Orient, que l’on appelait à l’époque le Levant, la réalité est bien plus complexe. Là-bas, en 1918, en raison de la disparition des empires russe, austro-hongrois et ottoman, la guerre se transforme. Les luttes entre ethnies et entre les États nations, qui commencent à apparaître et marqueront l’avenir de l’Europe pour le meilleur et pour le pire, se multiplient. Il s’agit d’une guerre très importante et très violente qui s’est poursuivie au moins jusqu’en 1923.» D’autres historiens, comme Ian Kershaw dans «L’Europe en enfer, 1914-1949» (Seuil, 2015), rejoignent cette thèse. La réorganisation des frontières européennes, explique-t-il, «a moins produit le cadre d’une paix durable que la recette d’une catastrophe future».

En 1945, quand s’achève la Seconde Guerre mondiale, les puissances victorieuses (et vaincues) ont retenu la leçon. Cela mènera à la construction de l’Union européenne actuelle qui, dès la chute du communisme en 1989, s’efforcera d’intégrer les pays de l’ex-bloc soviétique. Son seul échec fut la dévastatrice guerre de Yougoslavie, peut-être la dernière émanation de ce premier cataclysme. Si nous, les Européens, ne sommes pas capables de préserver et de continuer à faire avancer ce que nous avons tâché de construire depuis cette époque, nous pourrions recommencer à nous comporter comme des somnambules avançant bêtement vers le précipice, à la seule différence que, cette fois, nous savons très bien que ce chemin ne mène qu’à l’abîme. (TDG)