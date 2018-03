La «meilleure enseignante du monde» est britannique

La Britannique Andria Zafirakou, institutrice dans un quartier difficile de Londres, a remporté dimanche à Dubaï le prix de «meilleure enseignante du monde». La récompense est dotée d'un million de dollars.

«Félicitations à Andria Zafirakou pour avoir remporté le titre de meilleur enseignant du monde, le plus beau métier du monde», a tweeté cheikh Mohammad ben Rached Al-Maktoum, souverain de Dubaï, après avoir remis le prix à la lauréate.

