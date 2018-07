La loi sur les armes de Matteo Salvini fait parler la poudre

Matteo Salvini dégaine sa version de la légitime défense. La philosophie du texte de loi présenté au parlement par son parti, la Ligue, tient dans la formule que le ministre de l’Intérieur arbore depuis des mois sur ses t-shirts: «La défense est toujours légitime.» Selon le projet de loi «est considérée légitime défense l’action de repousser la violation de domicile avec effraction ou recours à la violence». Le texte abolit le principe de «proportionnalité de la réponse en fonction de la menace» en vigueur dans toutes les législations avancées.

Cela signifie qu’un intrus armé d’un tournevis ou simplement en train de quitter le domicile qu’il a violé pourra être abattu par l’habitant régulier de l’appartement ou, s’il s’agit d’un local commercial, le gérant de l’activité. Devant les tribunaux, le justicier se trouverait en effet protégé par une «présomption de légitime défense» qui empêcherait l’ouverture d’une instruction.

Le poids du lobby des armes

Matteo Salvini s’est défendu de vouloir transformer la péninsule en Far West. Mais un document, révélé par le quotidien «La Repubblica», a alerté l’opinion publique. Dans celui-ci, le leader de la Ligue s’est engagé «sur l’honneur» à se concerter avec le comité D-477 sur toutes les activités concernant la chasse, le tir sportif ou la possession d’armes. Or le comité D-477 n’est autre que le lobby des fabricants d’armes, un secteur qui regroupe 2500 entreprises du Nord, le réservoir électoral de la Ligue, occupe 92 000 salariés et réalise à lui seul 0,7% du PIB transalpin.

Paradoxalement, ce comité a pris son nom de la directive européenne 477, qu’il cherche à abolir. Cette dernière, qui tend à réduire la diffusion légale des armes automatiques et de leurs munitions, avait été adoptée après la tuerie à «Charlie Hebdo» car les armes automatiques utilisées par les terroristes venaient des stands de tir sportif autorisés. Des stands de tir dont le lobby des armes a réussi à empêcher la réglementation en Italie. Il en existe en effet deux types dans la péninsule. Les publics, qui, sous le contrôle de la police, veillent à la sécurité et à la validité des ports d’armes. Et les privés, où des Rambo du dimanche empoignent sans contrôle des fusils-mitrailleurs comme des AK-47 ou des M-16.

De plus en plus d’Italiens s’arment. Les «licences sportives», qui permettent de posséder une arme à condition qu’elle soit démontée durant le transport, sont passées en deux ans de 450 000 à 483 000. En considérant les permis de chasse, il y a dans la péninsule 1,4 million d’armes à feu. Un chiffre qui augmente de 20% chaque année. Et un Italien sur quatre est favorable à l’établissement de critères moins contraignants pour posséder une arme «à usage de défense personnelle».

Perception contre réalité

Une dérive vers l’armement individuel qui ne peut être expliquée par l’augmentation réelle de l’insécurité. Depuis 2008, meurtres, vols et cambriolages ont respectivement baissé en Italie de 43%, 37% et 13%. Mais la perception de l’insécurité a augmenté avec les campagnes de la Ligue contre l’immigration. Un fait divers illustre les dangers de cette politique démagogique et alarmiste. En février dernier, Luca Traini a tiré sur six passants de couleur à Macerata. Certainement le geste d’un homme dérangé. Mais Traini, ancien candidat de la Ligue et détenteur d’une licence de tir sportif, a expliqué avoir agi pour défendre la race blanche contre les immigrés.

Salvini porte plainte contre Saviano

Roberto Saviano, auteur de «Gomorra». REUTERS

Matteo Salvini a annoncé jeudi soir avoir porté plainte pour diffamation contre l’écrivain antimafia Roberto Saviano. Ce dernier est en ce moment son plus virulent critique. La tension est forte entre les deux hommes, surtout depuis que le nouveau ministre a menacé de suspendre la protection policière dont l’écrivain bénéficie depuis les menaces de mort proférées par un clan de la Camorra, la mafia napolitaine, après la publication de «Gomorra» en 2006.

«J’ai porté plainte contre Saviano, comme promis. J’accepte toutes les critiques, mais je ne permets à personne de dire que j’ai aidé la mafia, une merde que je combats de toutes mes forces, ou que je me réjouis de la mort d’un enfant (ndlr: en référence à un commentaire de Saviano dans un tweet mardi sous une photo d’une femme et d’un enfant migrants morts en mer)», a écrit Matteo Salvini sur Twitter dans la soirée. «Le ministre de la Mala Vita (la mauvaise vie, l’un des surnoms de la mafia) s’est décidé à porter plainte (…). Je ne m’arrêterai pas devant un pouvoir qui a peur des voix critiques», a réagi Saviano.

L’écrivain s’insurge contre la politique migratoire très dure de Salvini. Il l’oppose à un manque d’empressement de la Ligue à rembourser ses dettes judiciaires ou à rejeter certains soutiens douteux dans le Sud. ATS (TDG)