La ligne de train entre Lyon et Turin fait dérailler la coalition à Rome

Les dés sont jetés. En acceptant vendredi les financements européens pour la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin (Tav), le gouvernement italien a mis fin à un feuilleton qui durait depuis trente ans. La Tav se fera. Un paradoxe, car c’est le premier ministre Giuseppe Conte, proche du Mouvement 5 étoiles (M5S), qui a pris la décision alors que ce parti est farouchement opposé à l’ouvrage. Son chef, Luigi di Maio, promet de livrer bataille au parlement mais il s’agira d’une comédie car la majorité des parlementaires sont en faveur de la Tav.

Les premières études franco-italiennes pour la réalisation d’un tunnel entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse remontent aux années 90. Outre le percement d’une galerie de 57 km destinée au trafic passager et au fret, l’ouvrage prévoit la modernisation des lignes en amont et en aval du tunnel pour un budget de 26 milliards d’euros financé pour 25% par la France, 35% par l’Italie et 40% par l’UE.

Dès le milieu des années 90, un fort mouvement «No Tav» conteste l’ouvrage. «La Tav est devenue une question identitaire», explique Carlo Canepa, qui a réalisé un livre sur la ligne à grande vitesse. «Les Italiens sont en faveur ou opposés à la Tav comme ils supportent la Juventus ou l’Inter de Milan.»

Pour les «No Tav», les prévisions de trafic ont été truquées à la hausse par «le lobby du béton». Le projet est coûteux et inutile car il existe déjà une ligne Lyon-Turin qui peut être modernisée. Par ailleurs, selon eux, d’autres infrastructures ont un besoin plus urgent d’être entretenues. Enfin, elle détruirait la vallée de Suse et est écologiquement dangereuse car il y a de l’amiante dans la zone du tunnel.

À l’inverse, pour ses défenseurs, la Tav favorisera les exportations italiennes et créera des milliers d’emplois. La vieille ligne est dépassée. La nouvelle liaison est écologique car elle réduira le trafic des camions. «Tous ces arguments sont discutables, estime Carlo Canepa. La Tav est destinée à durer cent ans et personne n’est en mesure de prévoir le trafic d’ici un siècle.»

La bataille n’est pas moins virulente. Les habitants et les maires de la vallée s’opposent à la liaison ferroviaire. «La Tav est également devenue un symbole pour une galaxie de mouvements écolo-anarchiste, comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en France», constate Carlo Canepa. Les manifestations violentes autour du chantier se sont multipliées, faisant deux blessés graves en 2011. Alors que les «No Tav» se réunissent vendredi à Suse, les autorités, redoutant des échauffourées, ont envoyé 500 policiers.

Le premier train à dérailler sur la Tav est toutefois celui du Mouvement 5 étoiles. L’opposition à la liaison rapide a été l’un de ses éléments fondateurs, l’une des cinq pointes de l’étoile qui est son symbole. Mais depuis qu’il est arrivé au pouvoir, le parti populiste a dû compter avec les dures réalités de l’exercice du pouvoir. «Renoncer à la Tav coûterait plus cher que la continuer», a déclaré Giuseppe Conte pour justifier sa décision. En quelques mois, le M5S a ainsi dû ravaler ses promesses en acceptant la réalisation de l’oléoduc transadriatique (Trans Adriatic Pipeline), renoncer à la fermeture du pôle sidérurgique de Tarente et soutenir la politique migratoire de Matteo Salvini.

«L’acceptation de la Tav par Conte est la démonstration éclatante que c’est la Ligue qui commande. Elle a doublé ses voix en un an alors que le M5S a perdu la moitié des siennes», explique Carlo Canepa. Désormais, le comédien et fondateur du M5S Beppe Grillo évoque «une trahison» et de plus en plus de militants abandonnent un parti qui, selon eux, a vendu son âme pour rester au pouvoir.