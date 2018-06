La lande en flammes près de Manchester

Les pompiers britanniques luttaient mercredi contre un incendie d'une rare envergure dans la lande de Saddleworth Moor (est de Manchester). Une trentaine de logements ont été évacués et deux écoles fermées.

Aucune victime ni dégât important n'étaient toutefois à signaler à ce stade. Qualifiant le feu «d'incident majeur», la police locale a indiqué que l'armée se tenait prête à intervenir si nécessaire.

Au total, une cinquantaine de pompiers et dix engins se trouvaient sur place pour tenter de contenir l'incendie, qui progressait selon une ligne de plusieurs kilomètres dans cette zone faiblement peuplée de la chaîne montagneuse des Pennines, à environ une heure de route de Manchester, la grande ville du nord-ouest de l'Angleterre.

«C'est un incendie très difficile à contrôler à cause de sa taille», a souligné mercredi matin Leon Parkes, un responsable des pompiers de Manchester. «C'est clairement une situation très compliquée. Les équipes de pompiers ont travaillé (toute la nuit) dans des conditions extrêmement difficiles, dans la chaleur et la fumée», a-t-il ajouté.

Saddleworth Moor fire: The blaze can now be seen from space as homes are evacuated https://t.co/QDkVtzeEmL pic.twitter.com/UIHQDLjiwx